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สธ. สั่งเฝ้าระวังชายแดน “อหิวาตกโรค” ระบาดหนักในย่างกุ้ง ป่วยทะลุ 500 ดับ 1

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:39 น.
สธ. สั่งเฝ้าระวังชายแดน หลัง "อหิวาตกโรค" ระบาดหนักในย่างกุ้ง ป่วยทะลุ 500 ดับ 1

สธ. สั่งเฝ้าระวังชายแดน “อหิวาตกโรค” ระบาดหนักในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ป่วยทะลุ 500 ดับ 1 ราย แนะคนไทยเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลทางการและสื่อท้องถิ่นเมียนมา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2569 นครย่างกุ้งมีผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสะสมประมาณ 500 ราย

ในจำนวนนี้ให้ผลบวกจากการตรวจคัดกรองอหิวาตกโรค 149 ราย และได้รับการยืนยันเชื้อ Vibrio cholerae โดยห้องปฏิบัติการสุขภาพแห่งชาติเมียนมา 9 ราย ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผย serogroup, serotype หรือ biotype ของเชื้อ โดยพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจและโรคปอดเดิม โดยทางการเมียนมายังไม่ได้ยืนยันว่าเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคโดยตรง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตใจกลางย่างกุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารและแผงจำหน่ายอาหารริมทางหนาแน่น ทางการเมียนมาได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำ ทำความสะอาดระบบประปา เพิ่มการใช้คลอรีน ฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วย และระงับการจำหน่ายอาหารริมทางที่มีความเสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าจำนวนผู้ป่วยรับใหม่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

จากข้อมูลปัจจุบัน กรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน ไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และประสานข้อมูลกับเมียนมา องค์การอนามัยโลก และเครือข่ายระหว่างประเทศ

2) เพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองอาการ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยสงสัย

3) ให้สถานพยาบาล โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนและพื้นที่ที่มีชุมชนชาวเมียนมา เพิ่มความไวในการตรวจจับ ซักประวัติการเดินทาง เก็บตัวอย่าง และรายงานผู้ป่วยโดยเร็ว

4) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบขนส่งตัวอย่าง เพื่อยืนยันและจำแนกเชื้อ

5) เตรียมทีมสอบสวนและควบคุมโรคให้พร้อมตอบโต้ทันที

6) ตรวจเข้มสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องสุขา และระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะชุมชนแรงงานต่างด้าวและพื้นที่พักอาศัยรวม

ด้านนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเมียนมา หากไม่มีความจำเป็น ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก หากจำเป็นต้องเดินทาง อาจพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ และควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุก

หลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิต เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และยังร้อน งดอาหารดิบ อาหารทะเลดิบ ผักสด ผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้ และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ ติดตามประกาศของทางการเมียนมา และควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS ไว้ใช้เบื้องต้น

สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมา ขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 5 วัน หากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมาก อาเจียน กระหายน้ำ ปากแห้ง ปัสสาวะน้อย อ่อนเพลีย หรือหน้ามืด ให้จิบสารละลายเกลือแร่ ORS ตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาหยุดถ่ายรับประทานเอง และควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข

ทั้งนี้ อหิวาตกโรครักษาได้ หากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็ว แต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกและเสียชีวิตได้ จึงขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ดื่มน้ำสะอาด และล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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