พรรคประชาชน ติงรัฐบาล เว็บลงทะเบียน TH-AI Passport จดทะเบียนเสี่ยงโดนหลอก
พรรคประชาชน ติงรัฐบาล เว็บลงทะเบียน TH-AI Passport จดทะเบียนเสี่ยงโดนหลอก ชี้ควรใช้ go.th แต่ใช้ .net ที่ใครก็จดโดเมนได้ง่าย
จากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ TH-AI Passport วันนี้ 19 สิงหาคม 2569 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ de.aipass.net ก่อนเปิดแพลตฟอร์ม AiPASS ให้ใช้งานจริงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. จำกัดผู้เข้าร่วม 5 ล้านสิทธินั้น
ล่าสุด ปาล์ม นิธิกร บุญยกุลเจริญ ทีมยุทธศาสตร์ อบจ.ดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กวิจารณ์รัฐบาลระบุว่า “เซ็งแต่เช้า ! โครงการรัฐ TH-AI Passport ทำไมไม่ใช้ .go.th ? ไปใช้ .net ให้ประชาชนเสี่ยงโดนหลอกลวงทำไม
เมื่อเช้านี้ กระทรวงดีอีเปิดให้ลงทะเบียน TH-AI Passport ผ่านเว็บไซต์ ”de.aipass.net“
ซึ่ง TH-AI Passport เป็นโครงการรัฐ แต่ดันจดทะเบียนโดเมนด้วย .net ที่ใครก็จดชื่อโดเมนใกล้เคียงได้ง่าย ควรต้องใช้ “.go.th” ที่มีไว้สำหรับส่วนราชการโดยตรง การจดต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิก่อน และประชาชนเชื่อถือได้ทันทีที่เห็น URL แต่พอเป็น .net นี่ใครก็จดชื่อใกล้เคียงได้
ผมเลยจด “aipasss.net” ไปเมื่อครู่ ไม่ได้มีฟอร์มเก็บข้อมูลอะไร จดไว้ชี้กลับไปหาเว็บทางการ และยินดีโอนให้ สดช. ฟรี ติดต่อมาได้เลยครับ (ขอค่าจดโดเมนคืนด้วยก็ดีครับ)
ข้อเสนอผม 3 ข้อ ต้องทำเลยวันนี้:
1. จด aipass.go.th เป็นโดเมนหลัก แล้ว redirect ไปอันเก่า
2. จดโดเมนใกล้เคียงเชิงป้องกัน
3. ประกาศรายชื่อโดเมนทางการบนเว็บกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรห่วงเรื่อง scammer/phishing ยังไม่ตระหนักเรื่องนี้ ก็น่าเศร้ามากแล้วครับ
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