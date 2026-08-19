แหม่ม สริญญา เล่านาทีพบสามี เรย์ แมคโดนัลด์ คิดว่านอนหลับบนโซฟา

แหม่ม สริญญา ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ เล่านาทีเจอสามีนอนบนโซฟา คิดว่าหลับหน้าทีวี ก่อนเข้าไปปลุก และพบเสียชีวิต
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ถูกพบสิ้นใจภายในบ้านพักย่านซอยพัฒนาการ 61 แยก 23 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางด้าน แหม่ม สริญญา ภรรยาของ เรย์ แมคโดนัลด์ ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเธอได้เล่านาทีลงมาพบสามีนอนอยู่บนโซฟาหน้าทีวีบริเวณชั้น 1 ตนคิดว่าเขานอนหลับไปเฉย ๆ ก่อนจะเดินเข้าไปปลุกและพบว่า พระเอกดัง ยุค 90 ได้เสียชีวิตลงแล้ว
“ตื่นเช้ามาพบว่านายเรย์นอนหลับอยู่ชั้น 1 ของบ้าน บริเวณโซฟาหน้าทีวี เมื่อเวลาประมาณ 06.20 น. จึงเข้าไปปลุก แต่สามีไม่ตื่น และตัวแข็งมีรอยจ้ำๆ จึงนำร่างลงมาบนพื้น แล้วโทรแจ้งศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือ แต่พบว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นจึงได้ลองตรวจสอบกล้องวงจรปิด และได้พบว่า เรย์ ฟุบลงบนโซฟาเมื่อเวลา 00.12 น.”
เบื้องต้นจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ทั้งนี้ทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
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