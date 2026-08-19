“มหาดไทย” ตั้งศูนย์บัญชาการน้ำท่วม สั่งระดมเครื่องมือลงพื้นที่ จ.น่าน แล้ว
กระทรวงมหาดไทย ตั้งศูนย์บัญชาการน้ำท่วม สั่งระดมเครื่องมือลงพื้นที่ จ.น่าน แล้ว คาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ 50 เซนติเมตร
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วม จ.น่าน ว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้ทาง ปภ. จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่ และสั่งระดมเครื่องมือ เครื่องจักร ลงไปช่วยในพื้นที่ ที่ประสบภัยแล้ว ทั้งจาก จ.ลำปาง และ จ.ชัยนาท
ทั้งนี้ ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบ ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐ หรือ Cell Broadcast แล้ว ยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก เช่น อ.วังผา ที่ต้องระวังน้ำป่า และหากดูจากสถานการณ์ น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอ ก่อนเข้าตัวเมือง จ.น่าน
โดยคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ 50 เซนติเมตร และเมื่อดูจากเรด้าฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง ที่ อ.ปง จ.พะเยา และใกล้เคียง จ.แพร่ ดังนั้น มีพื้นที่อีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง
เมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากแค่ไหน นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า เมื่อฝนยังตกอยู่ก็ยังน่าห่วงอยู่ อย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่ จ.น่าน ทันทีหลังเสร็จภารกิจในวันนี้
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