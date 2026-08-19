โดม ปกรณ์ ลัม เศร้า “เรย์ แม็คโดนัลด์” เสียชีวิต ไม่คาดคิดเพื่อนจะจากไปเร็ว

โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์อาลัยเพื่อนรัก เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหัน เผยความผูกพันยาวนานตั้งแต่อายุ 15 ปี ไม่คาดคิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้ ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงคนดัง บรรยายความรู้สึกหลังสูญเสีย เรย์ แมคโดนัลด์ พระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดัง Rayron : เร่ร่อน เพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ 15 ปี ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
บรรยายความรู้สึกถึงเพื่อนรักที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน โดยระบุว่ารู้จักกันมาตั้งแต่อายุ 15 ปี กินเที่ยวและใช้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก มองเห็นการเติบโตของกันและกันมาตลอด แม้ช่วงหนึ่งต่างคนจะแยกย้ายไปรับผิดชอบหน้าที่ในสายอาชีพของตัวเอง แต่เมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้ง ตนเองยังคงชื่นชมในความสำเร็จและก้าวใหม่ที่เรย์กำลังทำอยู่เสมอ
“xูรู้จักxึง ตั้งแต่กูอายุ 15 กินเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เด็ก ล้มลุกคลุกคลานกันมา เห็นกันอยู่ตลอด ต่างคนต่างแยกไปเจริญเติบโตในสายงานของตัวเอง จนเมื่อช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน ยังชื่นชมในความสำเร็จ ก้าวใหม่ที่xึงทำอยู่ ไม่นึกว่าxึงจะจากกันไปเร็วแบบนี้ ขอให้ไปอยู่ในที่ดีภพภูมิที่ดีนะเพื่อน #แก็งมอเต่า”
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