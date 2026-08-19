ข่าวดาราบันเทิง

เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญู โพสต์ภาพ เรย์ แมคโดนัลด์ เคยสวมชุดอาสากู้ภัย ร่วมอาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:15 น.
เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญู โพสต์ภาพ เรย์ แมคโดนัลด์ เคยสวมชุดอาสากู้ภัย ร่วมอาลัย

สุดเศร้า! เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญู โพสต์ภาพ1 เรย์ แมคโดนัลด์ เคยสวมชุดอาสากู้ภัย ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหัน

จากข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตนักแสดงยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ถูกพบเสียชีวิตอยู่บนโซฟาภายในบ้านพักเมื่อช่วง 7 โมงที่ผ่านมา (19 ส.ค. 69) ซึ่งไทม์ไลน์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูตรวจสอบพบว่า นักแสดงดังล้มหมดสติตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน ก่อนที่ทางภรรยาจะมาพบร่างช่วง 06.50 น. (19 ส.ค. 69) ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดในหน้าเฟซบุ๊กของ อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญู ได้โพสต์ภาพนั่งร่วมเฟรมกับ เรย์ แมคโดนัลด์ ในอดีตเพื่อแสดงความอาลัย โดยพบว่านักแสดงดังได้สวมชุดอาสากู้ภัย พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “19 สิงหาคม 2569 เรย์ แมคโดนัลด์”

เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญู โพสต์ภาพ เรย์ แมคโดนัลด์ เคยสวมชุดอาสากู้ภัย ร่วมอาลัย-2

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อ้างอิงจาก : FB อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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