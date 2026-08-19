ตำรวจตรวจกล้องวงจรปิด พบ “เรย์ แม็คโดนัลด์” ล้มหมดสติตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
ตำรวจตรวจกล้องวงจรปิด พบ “เรย์ แม็คโดนัลด์” ล้มหมดสติตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน ก่อนที่ภรรยาจะพบในตอนเช้า ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตแน่ชัด
จากกรณีที่ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น
พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.ประเวศ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากภรรยา เมื่อเวลา 06.40 น. เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้าน พบว่าเรย์ หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลา 00.12 น.ที่ผ่านมา
ขณะที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้หมดสติภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิต ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ยังคงต้องรอให้ทางทีมแพทย์ และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งต่อไป หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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