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คนที่ “ศุภชัย ใจเด็ด” ไม่เคยลืม “เรย์ แมคโดนัลด์” ผู้เปิดทางฝันวันยังเป็นเยาวชน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:46 น.
คนที่ "ศุภชัย ใจเด็ด" ไม่เคยลืม "เรย์ แมคโดนัลด์" ผู้เปิดทางฝันวันยังเป็นเยาวชน

ย้อนบทบาท เรย์ แมคโดนัลด์ ประธานสันติภาพ เอฟซี ผู้เปิดทางฝัน ศุภชัย ใจเด็ด

หลังการเสียชีวิตของ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 นอกจากผลงานในวงการบันเทิงและช่องท่องเที่ยว Rayron : เร่ร่อน อีกบทบาทหนึ่งของเขาคือการทำฟุตบอลเยาวชนในฐานะ ประธานสโมสรสันติภาพ เอฟซี ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กจากภาคใต้ได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ

หนึ่งในเด็กที่ผ่านสันติภาพ เอฟซี คือ อาร์ม ศุภชัย ใจเด็ด นักฟุตบอลจากจังหวัดปัตตานี ซึ่งต่อมาก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพ ติดทีมชาติไทย และสร้างชื่อกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ความสัมพันธ์ระหว่างศุภชัยกับเรย์จึงย้อนกลับไปถึงช่วงที่เจ้าตัวยังเป็นนักฟุตบอลเยาวชน ก่อนจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างหลายปี

เส้นทางฟุตบอลของศุภชัยไม่ได้เริ่มต้นจากเรย์ทั้งหมด โดย M Today ระบุว่าเจ้าตัวเริ่มเล่นฟุตบอลกับเพื่อน ๆ ในปัตตานี ก่อนเข้าไปฝึกซ้อมที่สนามกีฬากลางจังหวัด

ย้อนบทบาท เรย์ แมคโดนัลด์ ประธานสันติภาพ เอฟซี ผู้เปิดทางฝัน ศุภชัย ใจเด็ด
supachai.9

หลังจากนั้นจึงได้เข้าร่วมสันติภาพ เอฟซี และมีโอกาสเดินทางไปทัวร์ฟุตบอลที่ประเทศสวีเดนในโครงการที่เรย์จัดขึ้น

ประสบการณ์ช่วงนั้นกลายเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้ศุภชัยอยากเดินหน้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหาโอกาสต่อไป

ในช่วงที่เรย์เป็นประธานสันติภาพ เอฟซี สโมสรมีแนวทางเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนจากภาคใต้เดินทางไปแข่งขันในประเทศต่าง ๆ ศุภชัยเป็นหนึ่งในนักเตะจากปัตตานีที่เข้าร่วมทีม และเคยลงแข่งขันร่วมกับเรย์ด้วย

ความผูกพันของทั้งคู่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อศุภชัยโพสต์ภาพคู่เรย์ผ่านอินสตาแกรม พร้อมขอบคุณคนที่เคยเปิดโอกาสให้เขาในช่วงเริ่มต้นเส้นทางลูกหนัง

“ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับ ที่เอ็นดูผมเป็นเหมือนลูก เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้ทำตามความฝัน เป็นผู้ที่ให้โอกาสผม ไว้จะแวะไปหาบ่อยๆนะครับ” – IG/supachai.9

ส่วนเรย์เคยโพสต์ถึงศุภชัย ก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังเห็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนของทีมก้าวขึ้นสู่ระดับทีมชาติ พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “ปลื้มใจ บอกแล้วน้องเค้าเด็ดตั้งแต่เด็ก” จึงไม่ใช่โพสต์ตอบกลับข้อความขอบคุณของศุภชัยในปี 2563 แต่เป็นอีกหลักฐานที่แสดงว่าทั้งคู่ยังติดตามเส้นทางของกันและกันหลังช่วงสันติภาพ เอฟซี

ศุภชัยมองเรย์เป็นผู้มีพระคุณที่เอ็นดูเขาเหมือนลูก และเป็นหนึ่งในคนที่มอบโอกาสสำคัญระหว่างเส้นทางสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

ปัจจุบันศุภชัยยังอยู่กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในตำแหน่งกองหน้า สวมเสื้อหมายเลข 9 ตามข้อมูลผู้เล่นบนเว็บไซต์ทางการของสโมสร ก่อนเปิดฤดูกาล 2569 เขายังทำประตูในเกมอุ่นเครื่องที่บุรีรัมย์บุกชนะบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 3 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม โดยยิงประตูที่สองของเกมในนาทีที่ 15

เรื่องของเรย์กับศุภชัยจึงเป็นอีกด้านของชีวิตที่ต่างจากภาพนักแสดง พิธีกร และนักเดินทางที่คนทั่วไปคุ้นเคย ในช่วงหนึ่งเรย์ใช้ฟุตบอลเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนภาคใต้ได้ออกไปแข่งขันนอกพื้นที่บ้านเกิด ขณะที่ศุภชัยนำโอกาสเหล่านั้นมาต่อยอดจนเดินเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพและทีมชาติไทยในเวลาต่อมา

ล่าสุด พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.ประเวศ ให้ข้อมูลเมื่อเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ว่า เรย์เสียชีวิตบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพัก ซอยพัฒนาการ 61 ตำรวจได้รับแจ้งจากภรรยาเมื่อเวลา 06.40 น. เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่เวลาประมาณ 00.12 น. ครอบครัวให้ข้อมูลว่าเจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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