ป๊อป ปองกูล ช็อกมาก เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันกัน ขอให้ท่องเที่ยวในดินแดนใหม่

ป๊อป ปองกูล โพสต์อาลัย “เรย์ แม็คโดนัลด์” เสียชีวิต ยกเป็นไอดอลผู้ขับเคลื่อนชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก ขอให้เดินทางสู่ดินแดนใหม่ ย้ำความเท่จะไม่มีวันจางหาย
วงการบันเทิงสูญเสียอดีตพระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดัง Rayron : เร่ร่อน อย่าง เรย์ แมคโดนัลด์ ถูกเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ส่วนสาเหตุการจากไปต้องรอข้อเท็จจริงจากทีมแพทย์ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
หลังข่าวการจากไปของ เรย์ แมคโดนัลด์ แฟนคลับที่ติดตามรายการท่องเที่ยวและแฟนหนังต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย หลายความเห็นพูดตรงกันว่าโตมาในช่วงที่ติดตามผลงานของอดีตพระเอกดัง รวมทั้งนักร้องเสียงเอกลักษณ์อย่าง ป๊อป ปองกูล เคลื่อนไหวโพสต์อาลัยถึงเรย์ ระบุว่า
“ช็อคมาก ๆ นะพี่ ทุกครั้งที่เจอพี่ผมแx่งโคตรมีไฟ พี่ขับเคลื่อนวัยรุ่นอย่างผม ตั้งแต่ผมเด็กจนผมแก่ ขอให้พี่ได้ท่องเที่ยวไปในดินแดนใหม่ ความคูล ความเท่ของพี่มันจะไม่มีวันจางหายไปจากผมนะ พี่เรย์”
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