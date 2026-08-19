“สส.ลิซ่า” แจง พรรคไม่สนับสนุนให้แจ้ง ม.112 กรณีคลิปเสียงโกง สว. อ้างถึง “ข้างบน”
สส.ลิซ่า แจง พรรคประชาชน ไม่สนับสนุนให้แจ้ง ม.112 กรณีคลิปเสียงโกง สว. อ้างถึง “ข้างบน” ไม่สนับสนุนใช้กฎหมายนี้ไปทำร้ายใคร
น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีคลิปเสียง ในคดีโกง สว. ที่มีการอ้างถึง “ข้างบน” ว่า พรรคประชาชนไม่สนับสนุนให้ประชาชนไปดำเนินการฟ้องร้องตามมาตรา 112 จากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
พรรคประชาชนเข้าใจดีถึงปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ปัจจุบันเปิดช่องให้ใครสามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษใครก็ได้ ซึ่งทำให้ตัวกฎหมายมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันทางการเมือง รวมถึงมีบทบัญญัติที่ไม่สอดรับกับมาตรฐานสากล สิ่งที่แกนนำพรรคได้สื่อสารออกไปก่อนหน้านี้เป็นเพียงการตั้งคำถามถึงมาตรฐานของกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม ที่มักใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม แต่กลับนิ่งเฉยเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกับกลุ่มอำนาจฝั่งเดียวกัน เพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงระบบนิติสงครามที่บิดเบี้ยว ไม่ใช่การสนับสนุนให้ใครใช้กฎหมายนี้ไปทำร้ายใคร
สำหรับพฤติกรรมการแอบอ้างที่ปรากฏในคลิป เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของขบวนการโกง สว. ซึ่งสอดรับกับคำบอกเล่าของพยานบุคคลอีกหลายคนที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงความเชื่อมโยงและพฤติการณ์ของขบวนการนี้อย่างชัดเจน “ด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏต่อสาธารณะ และที่อยู่ในมือของ กกต. ณ ขณะนี้ ดิฉันคิดว่า กกต. ต้องหยุดประวิงเวลาได้แล้ว ท่านควรเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในขบวนการโกง สว. ทั้งหมดไปยังศาล และใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อฟื้นคืนความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมา”
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