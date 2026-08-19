ย้อนผลงาน เรย์ แมคโดนัลด์ จาก Teen Talk สู่พระเอกสุพรรณหงส์ นักเดินทาง Rayron

ไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของ เรย์ แมคโดนัลด์ ในวัย 49 ปี เมื่อเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ไทยเกอร์ขอพาย้อนผลงาน 3 ทศวรรษ เรย์ไม่ได้มีภาพจำเพียงแบบเดียว คนดูยุค 90 รู้จักเขาในฐานะพิธีกรหนุ่มมาดกวนจาก Teen Talk คนรักหนังจำได้จาก ฝัน บ้า คาราโอเกะ และ รัก-ออกแบบไม่ได้ ส่วนคนอีกเจเนอเรชันคุ้นหน้าจาก Fake โกหกทั้งเพ, คนเห็นผี 10, โอปปาติก เกิดอมตะ และ หนีตามกาลิเลโอ
เมื่อเข้าสู่ยุคออนไลน์ เรย์ก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงเปลี่ยนจากพระเอกหน้ากล้องไปเป็นนักเดินทางที่ถือกล้องออกไปหาเรื่องราวด้วยตัวเอง จนเกิด Rayron : เร่ร่อน ซึ่งกลายเป็นอีกงานที่ผูกติดกับชื่อเรย์ในช่วงหลังของชีวิต
Teen Talk ภาพจำแรกของ “เรย์” สำหรับเด็กยุค 90
ก่อนเรย์จะเป็นนักแสดงภาพยนตร์มือรางวัล คนดูจำนวนมากเริ่มรู้จักผ่าน Teen Talk รายการวัยรุ่นที่โด่งดังในยุค 90 ออกอากาศช่วง 11 โมงเช้าวันเสาร์ นำเรื่องเพลง แฟชั่น บันเทิง การกินเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมวัยรุ่นมารวมไว้ในรูปแบบคล้ายนิตยสารทางโทรทัศน์
Teen Talk มีพิธีกรหลายคนที่ต่อมากลายเป็นคนดังของวงการ เช่น ชาคริต แย้มนาม, อ้น ศรีพรรณ, บัวชมพู ฟอร์ด, ได๋ ไดอาน่า และซาร่า ผุงประเสริฐ แต่หนึ่งในคนที่เป็นภาพจำชัดที่สุดคือเรย์ ด้วยบุคลิกพูดตรง กวน ๆ ไม่เหมือนพิธีกรโทรทัศน์แบบเดิม เขาจึงเข้ากับฟอร์แมตรายการที่ต้องการพูดกับวัยรุ่นในภาษาของวัยรุ่นได้พอดี
ตรงนี้สำคัญต่อเส้นทางของเรย์ เพราะบุคลิกที่คนดูเห็นใน Teen Talk ต่อมาถูกพัฒนาไปอีกสองทางพร้อมกัน ด้านหนึ่งคือการแสดงภาพยนตร์ อีกด้านคือรายการเดินทางที่เปิดพื้นที่ให้เขาเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ
“ฝัน บ้า คาราโอเกะ” หนังเรื่องแรก ๆ ที่พาเรย์ขึ้นเวทีสุพรรณหงส์
ปี 2540 ชื่อเรย์เข้าไปอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หนังไทยจาก ฝัน บ้า คาราโอเกะ (Fun Bar Karaoke) ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับ เป็นเอก รัตนเรือง ซึ่งเรย์รับบท “น้อย” มือปืนหนุ่มที่เข้าไปพัวพันกับชีวิตของหญิงสาวชื่อปู
หนังไม่ได้เป็นเพียงงานแจ้งเกิดของนักแสดงหนุ่ม เพราะ ฝัน บ้า คาราโอเกะ ยังเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ปี 1997 ในสาย Forum ก่อนเดินทางไปฉายในเทศกาลต่างประเทศอีกหลายแห่ง
สำหรับเรย์ บทน้อยส่งให้เขาคว้า รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 7 สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประจำปี 2540 ทั้งที่เพิ่งอยู่ในช่วงต้นของอาชีพนักแสดง
ความน่าสนใจของงานช่วงนี้คือเรย์ไม่ได้ถูกวางให้เป็นพระเอกหล่อสะอาดแบบสำเร็จรูป คาแรกเตอร์ของเขากลับเหมาะกับตัวละครที่มีความดิบ กวน และมีด้านที่คาดเดายาก ซึ่งต่อมากลายเป็นพื้นที่การแสดงที่เขาทำได้ดีอยู่หลายเรื่อง
“รัก-ออกแบบไม่ได้” จากนักแสดงดาวรุ่ง สู่พระเอกสุพรรณหงส์ 2 ปีติด
ปีถัดมา เรย์รับบท “อาร์ท” ใน รัก-ออกแบบไม่ได้ หรือ O-Negative ภาพยนตร์วัยรุ่นที่เล่าเรื่องเพื่อนนักศึกษาศิลปะ 5 คน นำแสดงร่วมกับ ทาทา ยัง, ชาคริต แย้มนาม, อ้น ศรีพรรณ และมนัสวี กฤตานุกูลย์
หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์วัยรุ่นไทยที่ถูกนำกลับมาพูดถึงหลายยุค และยังถูกสร้างใหม่เป็นซีรีส์ในเวลาต่อมา
สำหรับเรย์ O-Negative ทำให้เขาคว้า สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ต่อจาก ฝัน บ้า คาราโอเกะ กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้สถานะของเขาขยับจากดาราวัยรุ่นมาเป็นนักแสดงที่มีรางวัลรับรองฝีมือ
สองเรื่องนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่สุดในช่วงต้นอาชีพ หาก Teen Talk ทำให้คนรู้จัก “เรย์ แมคโดนัลด์” บุคลิกมาดกวน ฝัน บ้า คาราโอเกะ และ O-Negative ก็ทำให้คนเห็นว่าเขาเล่นหนังจริงจังได้
“Fake โกหกทั้งเพ” หนังวัยรุ่น Y2K คู่ อั้ม พัชราภา คนยังพูดถึง
หลังผ่านงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ปี 2546 เรย์กลับมาอยู่ในหนังวัยรุ่นที่กลายเป็นภาพจำของยุค Y2K อย่าง Fake โกหกทั้งเพ ของผู้กำกับ ธนกร พงษ์สุวรรณ
เรย์รับบท “ซุง” ร่วมกับ ลีโอ พุฒ, ต้าร์ เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา และอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ เรื่องราวของเพื่อนชายสามคนซึ่งต่างเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนเดียวกันโดยไม่รู้ตัว หนังยังเดินทางไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ทั้ง Vancouver, Stockholm และ Singapore International Film Festival
ชื่อของ Fake ยังกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อหนังครบรอบ 20 ปี โดยเฉพาะเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานระหว่างเรย์กับอั้มที่เจ้าตัวเคยนำมาเล่าผ่าน Rayron ทำให้หนังอายุสองทศวรรษกลับมาอยู่ในบทสนทนาของผู้ชมรุ่นใหม่อีกครั้ง
จากหนังรัก ไปผี แฟนตาซี และบทที่ไม่จำกัดตัวเองเป็นพระเอก
ช่วงกลางทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ผลงานของเรย์กระจายไปหลายประเภทมากขึ้น ปี 2547 มี Six หกตายท้าตาย ก่อนขยับเข้าสู่หนังสยองขวัญ คนเห็นผี 10 (The Eye 10) ในปี 2548 และภาพยนตร์แฟนตาซีแอ็กชัน โอปปาติก เกิดอมตะ ในปี 2550
ต่อมายังมี ห้าแพร่ง, นาคปรก, สะบายดี 2 ไม่มีคำตอบจาก…ปากเซ, ตีสาม 3D, คุณนายโฮ, ตีสาม คืนสาม 3D, O.T. ผี OVERTIME ไปจนถึงงานภาพยนตร์ไทย-กัมพูชา บอง สรัน โอน
เส้นทางช่วงนี้ทำให้เห็นชัดว่าเรย์ไม่ได้พยายามรักษาภาพพระเอกโรแมนติกจากยุค 90 ไว้ตลอด เขารับได้ทั้งหนังผี หนังอาชญากรรม หนังตลก บทสมทบ หรือคาแรกเตอร์ที่มีพื้นที่บนจอไม่มากนัก หากบทและงานน่าสนใจ
“หนีตามกาลิเลโอ” การกลับมาคว้ารางวัลอีกครั้ง
ปี 2552 เรย์มีหนึ่งในบทสมทบที่คนดูจดจำมากที่สุดจาก หนีตามกาลิเลโอ ผลงานกำกับของนิธิวัฒน์ ธราธร ซึ่งพา ต่าย ชุติมา และเต้ย จรินทร์พร เดินทางไปใช้ชีวิตในลอนดอน ปารีส และเวนิส
เรย์รับบท ตั้มในช่วงที่ตัวละครอยู่ฝรั่งเศส แม้ไม่ใช่พระเอกหลัก แต่การแสดงครั้งนี้ทำให้เขาคว้า คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ตัวหนังเองทำรายได้ประมาณ 30.34 ล้านบาท กลายเป็นหนึ่งในผลงานของ GTH ที่ยังถูกหยิบกลับมาพูดถึงเรื่องมิตรภาพ การออกเดินทาง และการเติบโตของวัยรุ่นอยู่เรื่อย ๆ
Backpacker ถึง Roaming เมื่อ “การเดินทาง” กลายเป็นอาชีพอีกด้าน
นอกจากงานแสดง เรย์ค่อย ๆ สร้างอีกตัวตนผ่านรายการท่องเที่ยว เขาผ่านรายการอย่าง Backpacker, No Visa, Journey Thailand, ซ่าส์ ซัมแวร์ และอีกหลายโปรเจกต์ ก่อนสร้างงานที่ทะเยอทะยานขึ้นอย่าง Roaming
Roaming ในปี 2551 พาเรย์กับเพื่อนเดินทางด้วยรถไฟจาก หัวลำโพงไปถึงลอนดอน ผ่าน 2 ทวีป 16 ประเทศ รวมถึงเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย แนวคิดของรายการคือเดินทางจากบ้านเกิดของแม่ไปยังบ้านเกิดของพ่อ และเก็บเหตุการณ์ระหว่างทางมาเป็นสารคดี
วิธีทำรายการแบบนี้กลายเป็นภาพจำของเรย์อย่างชัดเจน เขาไม่ได้เดินทางเพื่อไปถึงแลนด์มาร์กแล้วจบ แต่สนใจผู้คน ปัญหาระหว่างทาง และเหตุการณ์ที่วางแผนไม่ได้ ซึ่งต่อมาถูกนำไปขยายอีกมากในยุคออนไลน์
หลังจากนั้นยังมี TT RIDER ซึ่งพาเรย์เดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊กผ่าน 4 ประเทศ ระยะทางกว่า 8,000 กิโลเมตร รวมถึง TT RIDER 2 และรายการเดินทางอีกหลายรูปแบบ
Rayron : เร่ร่อน เมื่อเรย์ออกจากทีวีมาเป็นเจ้าของพื้นที่ของตัวเอง
เมื่อพฤติกรรมคนดูเคลื่อนจากโทรทัศน์เข้าสู่โลกออนไลน์ เรย์นำประสบการณ์จากรายการท่องเที่ยวมาพัฒนาเป็น Rayron : เร่ร่อน
โปรเจกต์นี้ไม่ได้มีแค่การที่ดาราพาไปเที่ยว แต่เรย์เข้าไปมีบทบาทในฐานะคนสร้างคอนเทนต์และเจ้าของบริษัท Rayron โดยวางแนวทางการเดินทางแบบ Overlanding ใช้รถตุ๊กตุ๊กชื่อ “ลำดวน” เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
สองซีซันของการเดินทางพาลำดวนผ่านเมียนมา กัมพูชา ลาว จีน และญี่ปุ่น ก่อนสร้างสถิติ Guinness World Records ด้วยความเร็ว 130.45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในฐานะรถตุ๊กตุ๊กที่ทำความเร็วสูงสุด ทำลายสถิติเดิม 119.584 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในช่องเดียวกัน เรย์ยังกลับมารวมตัวกับเพื่อนยุค 90 อย่าง ลีโอ พุฒ และต้าร์ เผ่าพล ทำคอนเทนต์ในชื่อ “พุฒ ต้า เร” และรายการ “ติดคุย” ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยร่วมทำโปรเจกต์ พุฒ ต้า เร ติดเที่ยว : Isan in Love พาทั้งสามเดินทางผ่านหลายจังหวัดภาคอีสานในปี 2565
ผลงานก่อนจากไป ยังมีหนังเรื่องใหม่ออกฉายในปี 2569
แม้คนจำนวนมากในช่วงหลังจะคุ้นเรย์จากงานท่องเที่ยวมากกว่างานแสดง แต่เขายังไม่ได้ทิ้งภาพยนตร์
ผลงานช่วงท้ายคือ เพื่อนรัก เพื่อนลับ (Behind The Screens) ซึ่งเข้าฉายในเดือนกรกฎาคม 2569 ร่วมกับ ป้อง ณวัฒน์, ก้อย รัชวิน, เต้ ปิติศักดิ์, บอย ภิษณุ, เมโกะ ชนนิกานต์ และส้ม วรา หงส์ ทำให้เส้นทางนักแสดงของเรย์ยังมีผลงานต่อเนื่องจนถึงปีสุดท้ายของชีวิต
เมื่อมองย้อนกลับไป งานของเรย์จึงแบ่งออกได้ชัดเป็นหลายช่วง ตั้งแต่ ไอดอลวัยรุ่นจาก Teen Talk, นักแสดงนำชายสุพรรณหงส์, นักแสดงคาแรกเตอร์ในหนังหลายแนว ไปจนถึงพิธีกรและคนทำสารคดีเดินทาง
แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมทุกช่วงเข้าด้วยกันคือบุคลิกของเขาเอง ความกวน ความเป็นธรรมชาติ และความชอบออกไปเจอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในหนัง รายการทีวี หรือคลิปเดินทาง คนดูก็ยังรู้สึกว่านั่นคือ “เรย์ แมคโดนัลด์” คนเดิม
ผลงานเด่น เรย์ แมคโดนัลด์ ควรย้อนดู
- Teen Talk – รายการวัยรุ่นที่สร้างภาพจำของเรย์ในยุค 90
- ฝัน บ้า คาราโอเกะ (2540) – รับบท น้อย คว้าสุพรรณหงส์นักแสดงนำชาย
- รัก-ออกแบบไม่ได้ (2541) – รับบท อาร์ท คว้าสุพรรณหงส์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- Fake โกหกทั้งเพ (2546) – รับบท ซุง หนังวัยรุ่นที่กลายเป็นภาพจำยุค Y2K
- คนเห็นผี 10 (2548) – งานสยองขวัญที่เข้าถึงตลาดต่างประเทศ
- โอปปาติก เกิดอมตะ (2550) – หนังแฟนตาซีแอ็กชันที่เป็นอีกบทเด่น
- หนีตามกาลิเลโอ (2552) – คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชาย คมชัดลึก อวอร์ด
- Backpacker / Roaming / TT RIDER – ช่วงที่เรย์สร้างตัวตนในฐานะพิธีกรนักเดินทาง
- Rayron : เร่ร่อน – งานออนไลน์ที่กลายเป็นภาพจำสำคัญในช่วงหลัง
- เพื่อนรัก เพื่อนลับ (2569) – หนึ่งในผลงานภาพยนตร์ช่วงสุดท้าย
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