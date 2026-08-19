ทริปสุดท้าย “เรย์ แมคโดนัลด์” ร่วมทางเพื่อนรัก พุฒ-ต้าร์ ควบเวสป้า ฉลอง 80 ปีกรุงโรม

ทริปสุดท้าย “เรย์ แมคโดนัลด์” ร่วมทางเพื่อนรัก ลีโอ พุฒ – ต้าร์ เผ่าพล ควบเวสป้าฉลอง 80 ปีกรุงโรม ในงาน Vespa World Days (Roma) 2026 🇮🇹 80 Years of an Icon
จากกรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของอดีตพระเอกและพิธีกรชื่อดัง “เรย์ แมคโดนัลด์” ถูกพบหมดสติภายในบ้านพัก เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69) ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อ ด้วยวัยเพียง 49 ปี สร้างความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัว เพื่อนพ้อง รวมถึงแฟนคลับที่ได้ทราบข่าวเป็นอย่างมาก
วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาแฟนคลับทุกท่านไปชม ทริปสุดท้ายของ เรย์ แมคโดนัลด์ ร่วมทางพร้อมเพื่อนรัก ลีโอ พุฒ และ ต้าร์ เผ่าพล บินตรงสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อร่วมงาน Vespa World Days (Roma) 2026 🇮🇹 80 Years of an Icon ฉลองครบรอบ 80 ปีกรุงโรม
นับว่าเป็นการได้ทำสิ่งที่รักที่สุดของ เรย์ แมคโดนัลด์ ทั้งการได้ท่องเที่ยว และการได้ขี่เวสป้าคู่ใจร่วมงานเวสป้าระดับโลก ซึ่งเป็นสองสิ่งที่เรย์รักมาก ๆ พร้อมหน้าเพื่อนรักทั้ง 2 คน โดยคลิปได้โพสต์ลงในช่องยูทูป เร่ร่อน เมื่อ 6 วันก่อน ก่อนที่ เรย์ แมคโดนัลด์ จะสิ้นใจเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.ของวันที่ 19 ส.ค. 69
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อ้างอิงจาก : Youtube Rayron : เร่ร่อน
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