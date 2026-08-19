รู้จัก “เร่ร่อน” ช่องท่องเที่ยวของ เรย์ แมคโดนัลด์ คลิปสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

เปิด “เร่ร่อน” ช่องท่องเที่ยวของ เรย์ แมคโดนัลด์ คลิปล่าสุดเพิ่งปล่อยก่อนเสียชีวิต
หลังมีรายงานการเสียชีวิตของ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรวัย 49 ปี เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 หนึ่งในผลงานที่ถูกพูดถึงมากคือช่อง YouTube Rayron : เร่ร่อน ซึ่งเป็นช่องท่องเที่ยวที่เขาก่อตั้งและทำต่อเนื่องมาหลายปี
เร่ร่อน คือช่องท่องเที่ยวของเรย์ แมคโดนัลด์ ที่เริ่มจากความชอบเดินทางส่วนตัว ก่อนพัฒนาเป็นช่องคอนเทนต์เต็มรูปแบบ ทั้งท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และการเดินทางเชิงผจญภัย โดยเรย์มักถูกเรียกว่า “หัวหน้าเผ่า” ของทีม
บัญชี YouTube ของ Rayron เข้าร่วมแพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 ก่อนพัฒนาเป็นพื้นที่รวบรวมคอนเทนต์ท่องเที่ยวของเรย์ในเวลาต่อมา
ปัจจุบันช่องมีผู้ติดตามราว 7.5 แสนคน มีวิดีโอเกือบ 600 คลิป และยอดรับชมสะสมประมาณ 96 ล้านครั้ง
จุดเริ่มจาก “คนชอบเที่ยว” สู่คอนเทนต์จริงจัง
เรย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มเดินทางตั้งแต่อายุ 20 ต้น ๆ เพราะอยากเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไป ก่อนจะค่อย ๆ เปลี่ยนการเดินทางให้กลายเป็นงาน
หนึ่งในภาพจำของช่องคือโปรเจกต์ Overlanding กับรถตุ๊กตุ๊ก “ลำดวน” ที่พาเดินทางข้ามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนต่อยอดไปถึงจีนและญี่ปุ่น และกลายเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ทำให้ช่องเป็นที่รู้จัก
ต่อมาช่อง “เร่ร่อน” ขยายคอนเทนต์ไปหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรายการ “ติดเที่ยว” ที่เรย์กลับมาร่วมงานกับเพื่อนสนิทอย่าง ลีโอ พุฒ และ ต้า เผ่าพล ในนาม “พุฒ ต้า เร” โดยเคยร่วมกับ ททท. ทำซีรีส์ท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2565
คลิปล่าสุดก่อนข่าวเสียชีวิต
วิดีโอเต็มล่าสุดที่ปรากฏบนช่องคือ “Vespa World Days (Roma) 2026” ซึ่งเผยแพร่เพียงไม่กี่วันก่อนมีข่าวการเสียชีวิต
เนื้อหาเป็นการพาไปงาน Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นงานรวมคนรัก Vespa จากทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคน และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–28 มิถุนายน 2569
ตลอดหลายปี “เร่ร่อน” ไม่ได้เป็นแค่ช่องท่องเที่ยว แต่เป็นพื้นที่ที่รวมการเดินทาง ผู้คน และเรื่องราวระหว่างทางไว้ด้วยกัน โดยยังคงแกนหลักคือ “การออกไปเห็นโลกจริง”
คลิปจากทริปกรุงโรมจึงเป็นวิดีโอเต็มล่าสุดที่ปรากฏบนช่อง Rayron : เร่ร่อน ก่อนมีข่าวการเสียชีวิตของเรย์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2569
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