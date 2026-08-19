ข่าวดาราบันเทิง

รู้จัก “เร่ร่อน” ช่องท่องเที่ยวของ เรย์ แมคโดนัลด์ คลิปสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 10:44 น.
คลิปสุดท้าย “เรย์ แมคโดนัลด์” ก่อนจากไป พา พุฒ ต้า เร ลุยโรม
ภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน

เปิด “เร่ร่อน” ช่องท่องเที่ยวของ เรย์ แมคโดนัลด์ คลิปล่าสุดเพิ่งปล่อยก่อนเสียชีวิต

หลังมีรายงานการเสียชีวิตของ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรวัย 49 ปี เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 หนึ่งในผลงานที่ถูกพูดถึงมากคือช่อง YouTube Rayron : เร่ร่อน ซึ่งเป็นช่องท่องเที่ยวที่เขาก่อตั้งและทำต่อเนื่องมาหลายปี

เร่ร่อน คือช่องท่องเที่ยวของเรย์ แมคโดนัลด์ ที่เริ่มจากความชอบเดินทางส่วนตัว ก่อนพัฒนาเป็นช่องคอนเทนต์เต็มรูปแบบ ทั้งท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และการเดินทางเชิงผจญภัย โดยเรย์มักถูกเรียกว่า “หัวหน้าเผ่า” ของทีม

บัญชี YouTube ของ Rayron เข้าร่วมแพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 ก่อนพัฒนาเป็นพื้นที่รวบรวมคอนเทนต์ท่องเที่ยวของเรย์ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันช่องมีผู้ติดตามราว 7.5 แสนคน มีวิดีโอเกือบ 600 คลิป และยอดรับชมสะสมประมาณ 96 ล้านครั้ง

จุดเริ่มจาก “คนชอบเที่ยว” สู่คอนเทนต์จริงจัง

เรย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มเดินทางตั้งแต่อายุ 20 ต้น ๆ เพราะอยากเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไป ก่อนจะค่อย ๆ เปลี่ยนการเดินทางให้กลายเป็นงาน

หนึ่งในภาพจำของช่องคือโปรเจกต์ Overlanding กับรถตุ๊กตุ๊ก “ลำดวน” ที่พาเดินทางข้ามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนต่อยอดไปถึงจีนและญี่ปุ่น และกลายเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ทำให้ช่องเป็นที่รู้จัก

ต่อมาช่อง “เร่ร่อน” ขยายคอนเทนต์ไปหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรายการ “ติดเที่ยว” ที่เรย์กลับมาร่วมงานกับเพื่อนสนิทอย่าง ลีโอ พุฒ และ ต้า เผ่าพล ในนาม “พุฒ ต้า เร” โดยเคยร่วมกับ ททท. ทำซีรีส์ท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2565

จุดเริ่มจาก “คนชอบเที่ยว” สู่คอนเทนต์จริงจัง
ภาพจาก :
Rayron : เร่ร่อน

คลิปล่าสุดก่อนข่าวเสียชีวิต

วิดีโอเต็มล่าสุดที่ปรากฏบนช่องคือ “Vespa World Days (Roma) 2026” ซึ่งเผยแพร่เพียงไม่กี่วันก่อนมีข่าวการเสียชีวิต

เนื้อหาเป็นการพาไปงาน Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นงานรวมคนรัก Vespa จากทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคน และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–28 มิถุนายน 2569

คลิปล่าสุดก่อนข่าวเสียชีวิต
ภาพจาก :
Rayron : เร่ร่อน

ตลอดหลายปี “เร่ร่อน” ไม่ได้เป็นแค่ช่องท่องเที่ยว แต่เป็นพื้นที่ที่รวมการเดินทาง ผู้คน และเรื่องราวระหว่างทางไว้ด้วยกัน โดยยังคงแกนหลักคือ “การออกไปเห็นโลกจริง”

คลิปจากทริปกรุงโรมจึงเป็นวิดีโอเต็มล่าสุดที่ปรากฏบนช่อง Rayron : เร่ร่อน ก่อนมีข่าวการเสียชีวิตของเรย์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2569

 

แหล่งข่าวอ้างอิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  1. ผู้มีพระคุณ! ศุภชัย ใจเด็ด ขอบคุณ เรย์ แมคโดนัลด์ ‘เอ็นดูผมเหมือนเป็นลูก’
  2. ‘บอลลูน’ ร่วมเฟรม 3 พระเอกดังยุค 90 ลั่น เคยมีประวัติกับ 2 คนนี้
  3. แฟนคลับเดือด ‘อั้ม พัชราภา’ โดนพระเอกดังนอกบท บดจูบไม่ทันตั้งตัว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เต้ย จรินทร์พร อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย” บันเทิง

เต้ย จรินทร์พร อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย”

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ ตามล่าตัวชายสวมหน้ากาก “ชัคกี้” เดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชน

18 นาที ที่แล้ว
ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก บันเทิง

ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก

22 นาที ที่แล้ว
MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops เศรษฐกิจ

MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops

30 นาที ที่แล้ว
ตำรวจบุกรวบ &quot;นายก้อง&quot; คนสนิท &quot;ป้าดา&quot; คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร ข่าว

บุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร

32 นาที ที่แล้ว
เรย์ แม็คโดนัลด์ เคยโพสต์ภาพมรณะ เผยเมื่อไหร่ก็ได้ บันเทิง

ย้อนโพสต์ เรย์ แม็คโดนัลด์ เมื่อ 2 ปีก่อน แคปชั่นปริศนา “เมื่อไหร่ก็ได้” ก่อนจากไป

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด ! มท.ระดมเจ็ตสกี-เรือ-KA-32 ช่วยน้ำท่วมน่าน สั่งพะเยา-ลำพูนเตรียมพร้อม 24 ชม.

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ทาทา ยัง ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต โพสต์เศร้า รักมึงนะ ไว้เจอกันใหม่ที่ไหนสักที่

57 นาที ที่แล้ว
ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วันเท่านั้น เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ เศรษฐกิจ

ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วันเท่านั้น เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนคลิป “เรย์ แมคโดนัลด์” ออกรายการของ “สเตฟาน” ชาวเน็ตจับสังเกต อาการผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อีกแล้ว! โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งปรับรูปแบบการสอน หลังเจอข้อความขู่กราดยิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดา บุก สน.พระโขนง ทวงหลักฐานคดี อ้างถูกยัดข้อหา ตำรวจโต้ศาลออกหมายจับ ข่าว

ป้าดา บุก สน.พระโขนง ทวงหลักฐานคดี อ้างถูกยัดข้อหา ตำรวจโต้ศาลออกหมายจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรราม เทพพิทักษ์ โพสตNถึง เรย์ แม็คโดนัลด์ ข่าวดารา

หนุ่ม ศรราม โพสต์บอกลา “เรย์ แม็คโดนัลด์” หลับให้สบายนะเพื่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดโพสต์ ลีโอ พุฒ อาลัยเพื่อนรัก เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหันไม่ทันได้ร่ำลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ลีโอ พุฒ” เดา “เรย์ แม็คโดนัลด์” พักผ่อนน้อย เท่าที่ทราบไม่มีโรคประจำตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฮ่องกงรวบเจ้าของ หลังสุนัขหนัก 60 กิโลกรัม หลุดขย้ำสุนัขดับ 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ แหม่ม สริญญา เคลื่อนไหวล่าสุด หลังสูญเสียสามี เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

แหม่ม สริญญา เคลื่อนไหวล่าสุด หลังสูญเสียสามี เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิงห์ วรรณสิงห์ โพสต์อาลัย เรย์ แม็คโดนัลด์ เสียชีวิต บันเทิง

วรรณสิงห์ ยกย่อง เรย์ แม็คโดนัลด์ ต้นฉบับคนแบกเป้เที่ยว ขอบคุณที่ช่วยเปิดโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ เร่ร่อน ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ทุน 1 ล้าน ส่วนผู้ถือหุ้น 12.5 ล้าน บันเทิง

เปิดรายได้ เร่ร่อน ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ทุน 1 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พรรคประชาชน ติงรัฐบาล เว็บลงทะเบียน TH-AI Passport จดทะเบียนเสี่ยงโดนหลอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม สริญญา เล่านาทีพบสามี เรย์ แมคโดนัลด์ คิดว่านอนหลับบนโซฟา บันเทิง

แหม่ม สริญญา เล่านาทีพบสามี เรย์ แมคโดนัลด์ คิดว่านอนหลับบนโซฟา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ. สั่งเฝ้าระวังชายแดน หลัง &quot;อหิวาตกโรค&quot; ระบาดหนักในย่างกุ้ง ป่วยทะลุ 500 ดับ 1 ข่าว

สธ. สั่งเฝ้าระวังชายแดน “อหิวาตกโรค” ระบาดหนักในย่างกุ้ง ป่วยทะลุ 500 ดับ 1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ช่อง7HD เตือนอย่าอวยผู้ประกาศมาสาย งานข่าวไม่ใช่เรื่องชิล บันเทิง

กฤษดา นวลมี ช่อง7HD เตือนอย่าอวยผู้ประกาศมาสาย งานข่าวไม่ใช่เรื่องชิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ถึง เรย์ แม็คโดนัลด์ หลังเสียชีวิต บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม เศร้า “เรย์ แม็คโดนัลด์” เสียชีวิต ไม่คาดคิดเพื่อนจะจากไปเร็ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มหาดไทย” ตั้งศูนย์บัญชาการน้ำท่วม สั่งระดมเครื่องมือลงพื้นที่ จ.น่าน แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 10:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสหรัฐฯ ตามล่าตัวชายสวมหน้ากาก “ชัคกี้” เดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชน

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops

MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ตำรวจบุกรวบ &quot;นายก้อง&quot; คนสนิท &quot;ป้าดา&quot; คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร

บุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

ด่วนที่สุด ! มท.ระดมเจ็ตสกี-เรือ-KA-32 ช่วยน้ำท่วมน่าน สั่งพะเยา-ลำพูนเตรียมพร้อม 24 ชม.

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button