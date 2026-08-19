รู้จัก “แหม่ม สริญญา” ภรรยา “เรย์ แม็คโดนัลด์” ย้อนเส้นทางรักกว่า 10 ปี ที่มากกว่าคู่ชีวิต
รู้จัก “แหม่ม สริญญา” ภรรยา “เรย์ แม็คโดนัลด์” ย้อนเส้นทางรักกว่า 10 ปี ที่มากกว่าคู่ชีวิต ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัว
จากกรณีมีรายงานว่า เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแน่ชัด
สำหรับภรรยาของเรย์ แม็คโดนัลด์ คือ “แหม่ม” สริญญา จินตนาวรารักษ์ ทั้งคู่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่าสิบปี ก่อนตัดสินใจแต่งงานเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ต่อมาแหม่ม สริญญา ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชื่อว่า “น้องมิก้า”
ก่อนหน้านี้ เรย์เคยเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์กับแหม่ม สริญญา ผ่าน The Cloud โดยระบุว่าแหม่มเป็นมากกว่าคู่ชีวิต แต่เป็นเพื่อนแท้ทั้งในแง่การใช้ชีวิตและการทำงาน รวมถึงเป็นแม่ของลูก จุดเด่นที่สำคัญคือแหม่มมีอารมณ์ขันและมองโลกอย่างเรียบง่าย ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกสบายใจ พร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคู่ไม่ใช่ความโรแมนติก แต่คือเสียงหัวเราะ
เรย์ยังเคยเล่าถึงบทบาทของแหม่มในชีวิตการทำงานว่า แหม่มทำหน้าที่คล้ายผู้บริหารในทุกเรื่องที่ทำร่วมกัน เนื่องจากตนเองมักมีไอเดียและโปรเจกต์ที่อยากลองทำอยู่เสมอ แต่ไม่ค่อยได้ลงมือทำจริงจัง ขณะที่แหม่มเป็นผู้ที่นำไอเดียเหล่านั้นมาบริหารจัดการจนสำเร็จได้ทุกครั้ง
ทั้งนี้ ภายหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งนี้ แหม่ม สริญญา ยังไม่มีการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวแต่อย่างใด
ที่มา: ข่าวสด, Kapook, The Cloud
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