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โพสต์สุดท้าย เรย์ แมคโดนัลด์ 3 วันก่อน ถูกพบเสียชีวิตในบ้าน จากไปวัย 49 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:01 น.
โพสต์สุดท้าย เรย์ แมคโดนัลด์ ก่อนเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : raymacdonald

ย้อนดูโพสต์สุดท้าย เรย์ แม็คโดนัลด์ เคลื่อนไหวเมื่อ 3 วันที่แล้ว ก่อนถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก จากไปกะทันหันวัย 49 ปี

จากกรณี สำนักข่าวไทยรัฐ รายงานข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเมื่อช่วงเช้า 19 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้วในวัย 49 ปี

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. และเข้าตรวจสอบพื้นที่ ยืนยันว่าพบร่างของนักแสดงหนุ่มเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก สำหรับสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ทีมแพทย์และครอบครัวจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย พบว่า เรย์ แม็คโดนัลด์ อัปเดตอินสตาแกรมส่วนตัว raymacdonald ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 หรือเพียง 3 วันก่อนเสียชีวิต เขาโพสต์คลิปวิดีโอชาวต่างชาติกำลังเล่นกีตาร์เพลง “ซ่อนกลิ่น” ของศิลปิน ปาล์มมี่ (PALMY) พร้อมเขียนข้อความบรรยายว่า “ภาษาไทยพูดไม่ได้ซ้อมวันเดียวได้เท่านี้ก็โอนะ”

โพสต์สุดท้าย เรย์ แมคโดนัลด์
ภาพจาก Instagram : raymacdonald

สำหรับ เรย์ แมคโดนัลด์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2520 เป็นลูกครึ่งไทยและสกอตแลนด์ จากนั้นเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงและเป็นที่รู้จักจากรายการ “ทีนทอล์ค” ด้วยเสน่ห์และฝีมือการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เขาได้รับบทบาท “น้อย” จากเรื่อง “ฝันบ้าคาราโอเกะ” ในปี 2540

จากนั้นมีผลงานในวงการต่อเนื่อง เช่น รักออกแบบไม่ได้, คนเห็นผี 10, หนีตามกาลิเลโอ, ตีสาม 3D, ห้าแพร่ง ตอน หลาวชะโอน, O.T. ผี Overtime และ นาคปรก เป็นต้น

ด้วยมือการแสดงจากเรื่อง ฝันบ้าคาราโอเกะ และ รักออกแบบไม่ได้ ทำให้ เรย์ แม็คโดนัลด์ คว้ารางวัลสุพรรณหงส์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

เรย์ แมคโดนัลด์
ภาพจาก Instagram : raymacdonald
เรย์ แมคโดนัลด์ -3
ภาพจาก Instagram : raymacdonald
เรย์ แมคโดนัลด์ -2
ภาพจาก Instagram : raymacdonald

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Ray Macdonald (@raymacdonald)

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sukanlaya s.

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