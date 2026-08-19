ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 วงการบันเทิงไทยได้รับรายงานข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เรย์ แมคโดนัลด์ ในวัย 49 ปี ที่บ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ ไทยรัฐบันเทิงระบุว่าได้รับการยืนยันจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งเข้าตรวจสอบเหตุในเวลาประมาณ 07.05 น.
ขณะนี้ครอบครัวและคนใกล้ชิดได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุแล้ว ส่วนรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผย และต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแพทย์และครอบครัวต่อไป
การจากไปของเรย์เกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าตัวยังคงมีผลงานทั้งด้านการแสดงและคอนเทนต์ออนไลน์ วันนี้ The Thaiger พาย้อนรู้จักเส้นทางกว่า 3 ทศวรรษของผู้ชายที่เริ่มต้นจากไอดอลวัยรุ่น ก่อนขยับจากหน้าจอโทรทัศน์และภาพยนตร์ไปสู่บทบาทนักเดินทางและคนทำคอนเทนต์
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ จากไอดอลยุค 90 สู่นักแสดงมือรางวัล
เรย์ แมคโดนัลด์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2520 เป็นลูกครึ่งไทยและสกอตแลนด์ จบการศึกษาระดับมัธยมในประเทศอังกฤษ
ก่อนสร้างชื่อในวงการบันเทิงไทยช่วงยุค 90 ทั้งงานนายแบบ พิธีกร และนักแสดง หนึ่งในรายการที่ทำให้คนรุ่นนั้นคุ้นหน้าคือ ทีนทอล์ค ก่อนจะมีผลงานโทรทัศน์และรายการอีกหลายรูปแบบตามมา
เส้นทางภาพยนตร์เริ่มเป็นที่จับตามองอย่างมากจาก ฝันบ้าคาราโอเกะ ในปี 2540 ซึ่งเรย์รับบท “น้อย” ตามด้วย รักออกแบบไม่ได้ ในปี 2541 ก่อนมีผลงานอย่าง Fake โกหกทั้งเพ, Six หกตายท้าตาย, คนเห็นผี 10, โอปปาติก เกิดอมตะ, หนีตามกาลิเลโอ, ห้าแพร่ง, นาคปรก, ตีสาม 3D และ O.T. ผี Overtime
ฝีมือการแสดงทำให้เรย์คว้ารางวัลสุพรรณหงส์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก ฝันบ้าคาราโอเกะ และ รักออกแบบไม่ได้
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจาก หนีตามกาลิเลโอ
ในช่วงกลางยุค 2000 อีกภาพจำที่ติดอยู่กับคนดูคือ พุฒ ต้า เร รายการที่เรย์ทำร่วมกับ ลีโอ พุฒ และ ต้า เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา สามเพื่อนจากวงการบันเทิงที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค 90 ต่อมาเมื่อโลกสื่อเปลี่ยนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งสามกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรายการ ติดคุย บนช่อง Rayron ของเรย์
“เร่ร่อน” อีกตัวตนที่คนจดจำ
นอกเหนือจากการแสดง เรย์ผูกพันกับการเดินทางอย่างจริงจัง และพัฒนาเป็น Rayron หรือ เร่ร่อน รายการท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ โดยหนึ่งในโปรเจกต์เด่นคือการเดินทางแบบ Overlanding ด้วยรถตุ๊กตุ๊กที่ตั้งชื่อว่า “ลำดวน” เพื่อพาเรื่องราวจากประเทศไทยออกไปพบผู้คนระหว่างทาง
เรย์และทีมเดินทางผ่านเมียนมา กัมพูชา และลาวในซีซันแรก ก่อนเดินทางต่อไปจีนและญี่ปุ่นในซีซันที่สอง ต่อมา “ลำดวน” ยังสร้างสถิติ Guinness World Records ในฐานะรถตุ๊กตุ๊กที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 130.45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายสถิติเดิม 119.584 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ชีวิตของเรย์ไม่ได้วนอยู่แค่วงการบันเทิง เขาเคยเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเยาวชน และเคยเป็นประธาน สันติภาพ เอฟซี ซึ่งทำงานกับนักฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ หนึ่งในเด็กที่เคยได้รับโอกาสจากโครงการคือ ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าทีมชาติไทย ซึ่งเคยโพสต์ขอบคุณเรย์ที่ให้โอกาสในช่วงเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพ
ในด้านชีวิตครอบครัว เรย์ใช้ชีวิตคู่กับ แหม่ม สริญญา และมีลูกชายชื่อ มิก้า ขณะที่บทสัมภาษณ์ของ The Momentum ในปี 2565 ยังกล่าวถึงบทบาทความเป็นพ่อของเรย์ระหว่างการพูดคุยกับกลุ่มเพื่อน พุฒ ต้า เร
ก่อนเสียชีวิตยังมีผลงานภาพยนตร์
ก่อนมีข่าวการเสียชีวิตไม่นาน เรย์ยังร่วมแสดงในภาพยนตร์ เพื่อนรัก เพื่อนลับ หรือ Behind The Screens ร่วมกับ ป้อง ณวัฒน์, ก้อย รัชวิน, ส้ม วรา หงส์, เต้ ปิติศักดิ์, บอย ภิษณุ และเมโกะ ชนนิกานต์ โดยข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ระบุกำหนดเข้าฉายวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
ตลอดเส้นทางการทำงาน เรย์จึงไม่ได้มีภาพจำเพียงในฐานะพระเอกหรือพิธีกรยุค 90 แต่ยังขยับไปทำรายการ ผลิตคอนเทนต์ เดินทาง และทำกิจกรรมกับเยาวชนในช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต
ล่าสุด เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 มูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันกับไทยรัฐบันเทิงว่าได้รับแจ้งการเสียชีวิตของเรย์ที่บ้านพักย่านพัฒนาการช่วงประมาณ 07.00 น. ขณะเผยแพร่ข่าวยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตหรือรายละเอียดพิธีศพ ครอบครัวและทีมแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
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