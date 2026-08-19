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กู้ภัยได้รับแจ้ง เรย์ แม็คโดนัลด์ หมดสติในบ้านพัก ก่อนสิ้นใจเวลาต่อมา
กู้ภัยได้รับแจ้ง เรย์ แม็คโดนัลด์ หมดสติในบ้านพัก ก่อนสิ้นใจเวลาต่อมา ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
จากกรณีที่ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด มีรายงานเพิ่มเติมว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้หมดสติภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิต ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ยังคงต้องรอให้ทางทีมแพทย์ และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งต่อไป หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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