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ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 10:22 น.
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

สุดช็อก! พบร่าง เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตภายในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี ยังไม่ทราบรายละเอียดสาเหตุที่แน่ชัด

วันที่ 19 สิงหาคม 2569 สำนักข่าว ไทยรัฐ มีรายงานข่าวการเสียชีวิตของ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก โดยได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.

สำหรับสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิต ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ยังคงต้องรอให้ทางทีมแพทย์ และครอบครัวชี้แจงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างกะทันหันของอดีตดาราหนุ่มลูกครึ่ง ไทย – สกอตแลนด์ (ยูเรเชียน) ด้วยนะคะ

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์-1

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์

เรย์ แม็คโดนัลด์ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ (ยูเรเชียน) เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สองปีติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2540 และ 2541 ด้วยผลงานการแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง ฝันบ้าคาราโอเกะ และยังได้รับรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ ปัจจุบัน เรย์ แมคโดนัลด์ ผันตัวมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการท่องเที่ยวทั้งในทีวี และในช่องยูทูปด้วย

เรย์ แมคโดนัลด์ ผลงาน
ภาพจาก : Youtube
GTHchannel
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์
ภาพจาก : IG raymacdonald
ภรรยา-ลูก เรย์ แมคโดนัลด์
ภาพจาก : IG raymacdonald
ภรรยา-ลูก เรย์ แมคโดนัลด์-1
ภาพจาก : IG raymacdonald

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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