ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

สุดช็อก! พบร่าง เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตภายในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี ยังไม่ทราบรายละเอียดสาเหตุที่แน่ชัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 สำนักข่าว ไทยรัฐ มีรายงานข่าวการเสียชีวิตของ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก โดยได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.
สำหรับสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิต ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ยังคงต้องรอให้ทางทีมแพทย์ และครอบครัวชี้แจงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างกะทันหันของอดีตดาราหนุ่มลูกครึ่ง ไทย – สกอตแลนด์ (ยูเรเชียน) ด้วยนะคะ
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์
เรย์ แม็คโดนัลด์ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ (ยูเรเชียน) เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สองปีติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2540 และ 2541 ด้วยผลงานการแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง ฝันบ้าคาราโอเกะ และยังได้รับรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ ปัจจุบัน เรย์ แมคโดนัลด์ ผันตัวมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการท่องเที่ยวทั้งในทีวี และในช่องยูทูปด้วย
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
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