ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้ แนะประชาชนเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
เนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม ตั้งแต่ 00:00 น. จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือ ลำน้ำยาว (ตะวันออก) ลำน้ำว้า มีปริมาณสูงขึ้น
โดยทางเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 1 เมื่อเวลา 7.00 น. ของวันนี้
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ปภ. น่าน ระบุว่า บริเวณสะพานจุดฝายเจ้า อำเภอปัวขาด การสัญจรเส้นทาง สายดอยภูคา รถไม่สามารถผ่านได้ขอให้ทุกท่านที่เดินทางไปอำเภอปัวหลีกเลี่ยงทางเส้นนี้นะครับตอนนี้
สถานการณ์ปัจจุบัน กัดเซาะตลิ่งและคอสะพานฝายจ้าว ชำรุดเสียหายหนัก จนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ บริเวณเส้นทางหมายเลข 1256 (เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ) ห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอปัว ประมาณ 6 กิโลเมตร
หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
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