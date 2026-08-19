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ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 10:06 น.
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้ แนะประชาชนเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

เนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม ตั้งแต่ 00:00 น. จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือ ลำน้ำยาว (ตะวันออก) ลำน้ำว้า มีปริมาณสูงขึ้น

โดยทางเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 1 เมื่อเวลา 7.00 น. ของวันนี้

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ปภ. น่าน ระบุว่า บริเวณสะพานจุดฝายเจ้า อำเภอปัวขาด การสัญจรเส้นทาง สายดอยภูคา รถไม่สามารถผ่านได้ขอให้ทุกท่านที่เดินทางไปอำเภอปัวหลีกเลี่ยงทางเส้นนี้นะครับตอนนี้

สถานการณ์ปัจจุบัน กัดเซาะตลิ่งและคอสะพานฝายจ้าว ชำรุดเสียหายหนัก จนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ บริเวณเส้นทางหมายเลข 1256 (เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ) ห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอปัว ประมาณ 6 กิโลเมตร

หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สภาพความเสียหายบริเวณสะพานขาดอำเภอปัวจังหวัดน่าน
FB/ ปภ. น่าน

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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