น่าน เตือนประชาชนยกของขึ้นสูง เตรียมอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม
น่าน เตือนประชาชนยกของขึ้นสูง เตรียมอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม ภายหลังจากที่ฝนตกมากกว่า 200 มิลลิกรัมในหลายพื้นที่
เทศบาลเมืองน่าน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งเตือนประชาชนว่า “ประกาศเตือนภัยเทศบาลเมืองน่าน ฉบับที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00 น.
เนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม ตั้งแต่ 00:00 น. จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือ ลำน้ำยาว(ตะวันออก) ลำน้ำว้า มีปริมาณสูงขึ้น
เทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2549 และปี 2567 การเก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วม เตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านที่ท่านเชื่อว่าปลอดภัยให้เตรียมอาหารน้ำดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ และเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง อุปกรณ์การประกอบอาหาร การสื่อเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่าสามวัน(การไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วน)”
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