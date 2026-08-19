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ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอปัว จังหวัดน่าน เช้าวันนี้ 19 สิงหาคม 2569 ยังน่าห่วง ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ Drama-addict โพสต์ขอความช่วยเหลือด่วน หลังได้รับแจ้งว่ามีคนติดอยู่ในบ้าน 3 หลัง ภายในโครงการหมู่บ้านข้างอ่าง ใกล้โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งกำลังเผชิญน้ำท่วมหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึก
หมู่บ้านมีทั้งหมด 8 หลัง โดยบ้านหลังที่ 3 ทางขวามือมีเด็กเล็กติดอยู่ด้วย พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 093-213-2887 สำหรับประสานความช่วยเหลือ
ภาพที่โพสต์เผยให้เห็นน้ำสีน้ำตาลไหลท่วมพื้นที่รอบบ้านหลายหลัง ระดับน้ำสูงจนเข้าประชิดตัวบ้าน
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมใน อ.ปัว เช้าวันเดียวกันมีรายงานว่าฝนตกหนักตั้งแต่ประมาณ 03.00 น. และน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่
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