เพจดังสงสัย สาวตั้งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิต ทักทายรถผ่านไปมายามวิกาล
เพจดังสงสัย พบเห็นกลุ่มหญิงสาวนั่งรวมตัวริมถนนยามดึกย่านรังสิต พกเก้าอี้นั่ง-กวักมือเรียกรถที่ขับผ่าน ตั้งคำถามทำอะไรยามวิกาล
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้ โพสต์ภาพบรรยากาศช่วงกลางดึก บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อเนื่องไปจนถึงริมถนนข้างสถานีรถไฟรังสิต ปรากฏภาพกลุ่มหญิงสาวจำนวนมากออกมารวมตัวกันอยู่ริมทาง
ภาพจากกล้องของผู้ที่ขับรถผ่านเส้นทางนั้น บันทึกภาพของหญิงสาวกลุ่มหนึ่ง หลายคนเตรียมเก้าอี้สนามหรือเก้าอี้พลาสติกส่วนตัวมาตั้งริมถนนเพื่อปักหลักนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ บางส่วนนั่งรออยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณริมทาง
เมื่อมีรถขับผ่าน หญิงสาวจะหยุดพักจากการเล่นมือถือและหันมองรถคันที่สัญจรไปมาทุกครั้ง นอกจากนี้พบว่าบางส่วนยกมือกวักเรียกและทักทายยานพาหนะที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดช่วงยามวิกาล ทำให้ผู้ที่ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวเกิดความสงสัยว่าเหตุใดถึงมีการจับกลุ่มรวมตัวของหญิงสาวจำนวนมากในยามดึก
ข้อมูลจาก : ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้
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