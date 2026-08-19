โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน
สิ้น คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน ลูกหลานในโซเชียลแห่อาลัย ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับเสมอมา
เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก มูมิ Memories ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณตาเออร์วิน ตาตาดาวติ๊กต็อกขวัญใจลูกหลานในโลกออนไลน์ ได้เดินทางไกลแล้วไปอยู่กับคุณยายแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากฉลองวันเกิดปีที่ 96 ได้เพียงไม่กี่วัน
“ทางครอบครัวขอเเจ้งให้ทราบว่า คุณตาเออร์วิน ได้ออกเดินทางไกลไปอยู่กับคุณยาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความรักจากลูกหลานทุกคนที่ได้มาบอกลาตาตาเป็นครั้งสุดท้าย
ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณตาได้ล้มป่วยหนักและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากที่ตาตาต่อสู้อย่างเข้มเเข็ง จนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 96 ปี กับลูกหลานทุกคน ก่อนจะจากพวกเราไปอย่างสงบในอีกไม่กี่วันถัดมา
ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกคน ที่คอยรัก เอ็นดู และเป็นห่วงคุณตามาตลอด รวมถึงทุกความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของเราในช่วงเวลานี้
ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของคุณตาเป็นการเดินทางที่แสนสงบ และได้กลับไปกอดคุณยายอีกครั้งนะคะ พวกเรารักตาตามาก ๆ นะ”
อ้างอิงจาก : FB มูมิ Memories
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