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ด่วน! เทศบาลเมืองน่านเตือนน้ำป่า จ่อหลากเข้าเมือง ให้พื้นที่เสี่ยงขนของ-เตรียมอพยพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 07:44 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 10:03 น.

เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนภัยฉบับ 1 เช้าวันที่ 19 ส.ค. 2569 หลังน้ำป่าตอนเหนือ ลำน้ำยาวและลำน้ำว้าสูงขึ้น เตือนพื้นที่เคยท่วมปี 2549 และ 2567 ขนของ ย้ายรถ เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง

เช้าวันนี้ 19 สิงหาคม 2569 เทศบาลเมืองน่านออก ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 1 เวลา 07.00 น. แจ้งประชาชนในเขตเทศบาลเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะชุมชนพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยประสบอุทกภัยเมื่อปี 2549 และ 2567 หลังหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมาก วัดปริมาณได้มากกว่า 200 มิลลิเมตร

อำเภอปัว อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคมจนถึงช่วงออกประกาศ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ตอนเหนือ ขณะที่ ลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว้า มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

เทศบาลประเมินว่า หากมีน้ำปริมาณมากไหลลงมาพร้อมกัน ระบบระบายน้ำในตัวเมืองอาจรองรับไม่ทัน ทำให้ พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองน่านมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วม จึงออกประกาศเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมทรัพย์สินและคนในครอบครัวก่อนสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ชุมชนเสี่ยงเมืองน่าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เทศบาลขอให้ประชาชน โดยเฉพาะบ้านเรือนในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2549 และปี 2567 เริ่มเตรียมพร้อมทันที ไม่ควรรอจนระดับน้ำเข้าถึงบ้าน โดยมีคำแนะนำตามประกาศดังนี้

  • เก็บข้าวของและเครื่องใช้ขึ้นไว้บนที่สูง
  • เตรียมอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคให้พร้อม
  • เคลื่อนย้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย
  • เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

ขณะนี้ประกาศฉบับที่ 1 เป็น การแจ้งเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงน้ำท่วม ยังไม่ได้หมายความว่าพื้นที่เทศบาลเมืองน่านทั้งหมดถูกน้ำท่วม หรือมีคำสั่งอพยพประชาชนทั้งเมือง แต่บ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่มีประวัติน้ำท่วมควรเตรียมตัวก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือกำลังเพิ่มขึ้น

ประชาชนควรติดตามประกาศจากเทศบาลเมืองน่านอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ หากสถานการณ์ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกระดับคำเตือน เทศบาลจะมีประกาศแจ้งเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อเทศบาลเมืองน่านกรณีฉุกเฉิน

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อเทศบาลเมืองน่านได้ผ่าน

  • สายด่วน 199
  • โทร. 054-710261
  • โทร. 054-771199
  • Facebook เทศบาลเมืองน่าน

พื้นที่ต้องจับตาคือระดับน้ำจาก ลำน้ำยาวตะวันออกและลำน้ำว้า รวมถึงฝนที่ยังตกในพื้นที่ต้นน้ำ หากน้ำไหลลงสู่ตัวเมืองในปริมาณมากกว่าที่ระบบสามารถระบายได้ พื้นที่ลุ่มต่ำจะเป็นจุดเสี่ยงก่อน

ดังนั้น บ้านที่เคยประสบเหตุเมื่อปี 2549 และ 2567 ควรใช้ระดับน้ำในอดีตเป็นข้อมูลเตรียมรับมือ ย้ายของสำคัญและยานพาหนะตั้งแต่ยังเดินทางได้สะดวก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางควรเตรียมจุดพักหรือสถานที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้า

ด่วน! เทศบาลเมืองน่านเตือนน้ำป่า จ่อหลากเข้าเมือง ให้พื้นที่เสี่ยงขนของ-เตรียมอพยพ

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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