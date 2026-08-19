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เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม เริ่มใช้จริงวันไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:31 น.
เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม ใครได้สิทธิ 5 ล้านคน เริ่มใช้จริงวันไหน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ TH-AI Passport วันนี้ 19 สิงหาคม 2569 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ de.aipass.net ก่อนเปิดแพลตฟอร์ม AiPASS ให้ใช้งานจริงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. จำกัดผู้เข้าร่วม 5 ล้านสิทธิ

TH-AI Passport เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วน AiPASS คือแพลตฟอร์มที่ใช้เข้าใช้งาน AI ภายใต้โครงการ ปัจจุบันเว็บไซต์ระบุว่ารวบรวมผู้ให้บริการมากกว่า 14 ค่าย และ AI มากกว่า 30 โมเดลไว้ในระบบเดียว

  • ผู้สมัครต้องเป็นคนไทย อายุอย่างน้อย 15 ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน
  • ต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วยแอปทางรัฐหรือ ThaID
  • มีบัญชีผู้ใช้งาน Google, Microsoft หรือ Apple ที่ใช้งานได้จริง

ก่อนสมัครควรเตรียมบัญชี Google, Microsoft หรือ Apple ที่ใช้งานได้จริง รวมถึงติดตั้งแอปพลิเคชัน ทางรัฐ หรือ ThaID สำหรับยืนยันตัวตน สามารถสมัครได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงทะเบียน TH Ai PASSPORT
de.aipass.net

ขั้นตอนลงทะเบียน TH-AI Passport มี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ de.aipass.net แล้วเลือกลงทะเบียนล่วงหน้า
  2. สร้างบัญชีด้วย Google, Microsoft หรือ Apple
  3. ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA จากนั้นยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือ ThaID
  4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จให้รอเปิดใช้งานแพลตฟอร์มพร้อมกันวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.

บัญชีเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ผู้สมัครต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้บัญชีหรือโอนสิทธิให้กันได้ โดยข้อกำหนดของโครงการระบุว่าสามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีได้หากพบการให้ผู้อื่นสวมสิทธิหรือใช้บัญชีแทน

TH-AI Passport ฟรีไหม? คำตอบคือ สมัครฟรีและใช้งานฟรี

ตามคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ทางการ ซึ่งระบุชัดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและใช้งาน ผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนและได้รับสิทธิสามารถใช้แพลตฟอร์ม AiPASS ได้ฟรี

ขณะที่ข้อมูลโครงการกำหนดเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึง AI ระดับ Pro หรือ Premium โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี

คำว่าใช้ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะใช้ AI ทุกโมเดลได้ไม่จำกัดตลอดปี ระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็นระดับสมาชิกและมีเครดิตสำหรับการใช้งาน AI แต่ละประเภท

ขั้นตอนลงทะเบียนล่วงหน้า
de.aipass.net
  • ระดับเริ่มต้นสามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานได้ทันที
  • ส่วนระดับ “ผู้สร้างสรรค์” จะได้โควตาสูงขึ้น เช่น 10,000 เครดิตต่อวัน พร้อมสิทธิใช้งานด้านแชต เขียนโค้ด วิเคราะห์ข้อมูล สร้างภาพ วิดีโอ เพลง และค้นคว้าเชิงลึกตามจำนวนที่ระบบกำหนด

ผู้ที่ลงทะเบียนภายในช่วงโปรโมชั่นก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 จะได้รับการอัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์ในช่วง 30 วันแรกนับจากวันที่เริ่มใช้งาน หลังจากนั้นระบบใช้การเรียนหลักสูตรและทำภารกิจเพื่อสะสมคะแนน

เมื่อสะสมครบตามเกณฑ์จะสามารถเลื่อนระดับและเพิ่มโควตาการใช้งานได้ เว็บไซต์ระบุด้วยว่าผู้ใช้อาจต้องเรียนหรือทำภารกิจตามเงื่อนไขเพื่อรับโควตาประจำเดือนเต็มจำนวน

สำหรับไทม์ไลน์ที่ผู้สมัครควรรู้ มีดังนี้

  • 19 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. เปิดลงทะเบียนรับสิทธิล่วงหน้า
  • 31 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. เปิดแพลตฟอร์ม AiPASS ให้ใช้งานจริง
  • 30 พฤศจิกายน 2569 วันสุดท้ายของโปรโมชั่นสำหรับผู้สมัครที่จะได้รับสิทธิอัปเกรดระดับผู้สร้างสรรค์ในช่วง 30 วันแรก
  • โครงการมีกำหนดให้บริการประมาณ 1 ปี โดยหน้าเว็บไซต์หลักระบุวันสิ้นสุดโครงการเป็น 31 สิงหาคม 2570
ไทม์ไลน์ลงทะเบียนล่วงหน้า TH Ai PASSPORT
de.aipass.net

ผู้ที่สนใจจึงสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้โมเดล AI เต็มรูปแบบได้ทันที ต้องรอระบบเปิดให้บริการวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ส่วนจำนวนสิทธิกำหนดไว้ 5 ล้านคน

อีกเรื่องที่ควรรู้คือ AiPASS ไม่ใช่การแจกบัญชี ChatGPT Plus, Claude Pro หรือบริการพรีเมียมของแต่ละค่ายให้ผู้ใช้แยกไปใช้งานบนเว็บไซต์เจ้าของบริการ

แต่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวมโมเดลจากหลายผู้ให้บริการไว้ให้เลือกใช้ภายในระบบ AiPASS ภายใต้เครดิตและโควตาที่โครงการกำหนด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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