ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์
กัว เต๋อกัง ตลกจีนคนดังงานเข้า ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมสั่งยกเลิกกำหนดการแสดงที่เหลือ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า กัว เต๋อกัง ตลกชาวจีนคนดังถูกสอบสวนโดยรัฐบาลจีน ภายหลังจากที่เขาเล่นมุกตลกเกี่ยวกับเพลงของพรรคคอมมิวนิสต์
โดยในการแสดงที่อู่ฮั่น เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เขาได้ดัดแปลงเนื้อร้องของเพลงพรรคคอมมิวนิสต์ โดยนายกัวแก้จาก “ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก ทั่วทั้งทะเลสาบเว่ยซานเงียบสงัด” เป็น “ทุกสิ่งเงียบสงบในพระราชวังต้องห้าม”
ซึ่งทางระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และยังเป็นการบิดเบือนและทำให้ผลงานปฏิวัติคลาสสิกเสื่อมเสียเท่านั้น ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถรับได้
เบื้องต้นทางการได้สั่งยกเลิกกำหนดการแสดงที่เหลือ ซึ่งทางการจีนได้ยืนยันกับ CNN จริงว่ามีการสอบสวน แต่ไม่ได้ระบุว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
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