น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น
น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! จำนวน 350,000 บาท หลังจบรายการ โหนกระแส อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนคุณเท่กั้น
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา ในรายการโหนกระแส มีการนำเสนอเรื่องราวของ “คุณเท่” เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังกล่าวหาว่าถูก “ครูน้ำ” หลอกให้เกิดความรักและโอนเงินให้ทั้งหมด 500,000 บาท
ด้านครูน้ำยอมรับในรายการว่า เพิ่งแต่งงานกับสามีเก่าซึ่งเป็นทหารเรือได้เพียง 1 เดือน ก่อนที่จะเริ่มติดต่อคบหากับคุณเท่ โดยระบุว่าตนแยกกันอยู่กับสามีตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และต้องการหาคนมาเยียวยาความรู้สึก พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องการผิดหวังซ้ำอีกครั้ง
ระหว่างรายการ คุณเท่พร้อมด้วยน้องสาวได้เจรจากับครูน้ำในประเด็นเรื่องเงิน โดยยืนยันต้องการให้คืนเงินทั้งหมด แต่ครูน้ำยืนกรานว่าจะไม่คืนเต็มจำนวน พร้อมเสนอคืนเพียงครึ่งหนึ่งคือ 250,000 บาท ขณะที่น้องสาวของคุณเท่ยืนยันว่าไม่สามารถยอมรับข้อเสนอดังกล่าวได้ กระทั่งก่อนจบรายการ คุณเท่เรียกร้องขอเงินคืนจำนวน 350,000 บาท แต่ครูน้ำยังคงยืนยันว่าจะคืนเพียง 250,000 บาทเท่านั้น
หลังจบรายการ ทันทีที่หนุ่ม กรรชัย เดินออกจากรายการไป ฝ่ายหญิงร้องไห้และกล่าวว่ายอมคืนเงินจำนวน 350,000 บาทตามที่เรียกร้อง โดยให้เหตุผลว่าขณะอยู่ในรายการรู้สึกตกใจและควบคุมสติไม่ได้ จึงตัดสินใจไปในทิศทางที่ต่างออกไป
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่ครูน้ำพยายามเข้าไปกอดคุณเท่ แต่เพื่อนของคุณเท่รีบเข้าขวางและใช้มือผลักออก พร้อมดึงตัวคุณเท่ออกจากจุดดังกล่าวทันที ขณะที่หนุ่ม กรรชัย ก็รีบกดลิฟต์เพื่อพาคุณเท่ลง
ที่มา: โหนกระแส
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