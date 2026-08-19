ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม
ชื่นชม เรือโทหญิง กัลยา สุแก้ว พยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมตำรวจจราจร เข้าช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หมดสติริมถนนเทพรัตน์ จ.สมุทรปราการ ทำ CPR ก่อนประสานทีมกู้ชีพรับช่วงต่อ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และกองทัพเรือ ร่วมชื่นชม เรือโทหญิง กัลยา สุแก้ว พยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ หลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่หมดสติ บริเวณถนนเทพรัตน์ขาเข้า กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2569
เหตุเกิดเวลาประมาณ 22.40 น. หลังรถจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบฟุตบาท ส่งผลให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บและหมดสติ ขณะนั้น เรือโทหญิงกัลยาซึ่งเดินทางผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเข้าประเมินอาการ ก่อนเริ่มทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพทันที
ในเหตุการณ์เดียวกันยังมี สิบตำรวจโท ชัยภัทร จุฌาจันทร์ ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง เข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้เดินทางมารับช่วงดูแลผู้บาดเจ็บต่อ
สพฉ. เผยแพร่เรื่องราวพร้อมกล่าวชื่นชมทั้งสองคนที่ตัดสินใจเข้าช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำ CPR ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในช่วงที่ผู้ป่วยหมดสติและอาจหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น การช่วยเหลือในช่วงนาทีแรกมีผลต่อโอกาสรอดชีวิตก่อนถึงมือทีมแพทย์
ด้านกองทัพเรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ พร้อมชื่นชมเรือโทหญิงกัลยาในด้านความเสียสละและจิตสาธารณะ จากการนำความรู้ทางการแพทย์เข้าช่วยประชาชนในภาวะฉุกเฉินทันทีที่พบเหตุ
เรือโทหญิงกัลยาเป็นพยาบาลของกรมแพทย์ทหารเรือ ปัจจุบันช่วยราชการที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขณะที่สิบตำรวจโทชัยภัทรปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรกลาง
เหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นอีกตัวอย่างของความสำคัญของทักษะ CPR เบื้องต้น เพราะอุบัติเหตุและภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ การเริ่มช่วยเหลืออย่างถูกวิธีก่อนทีมกู้ชีพมาถึง อาจเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่ออย่างทันท่วงที
แหล่งข่าว: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669) และ กองทัพเรือ Royal Thai Navy
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