ข่าว

ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:32 น.
ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

ชื่นชม เรือโทหญิง กัลยา สุแก้ว พยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมตำรวจจราจร เข้าช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หมดสติริมถนนเทพรัตน์ จ.สมุทรปราการ ทำ CPR ก่อนประสานทีมกู้ชีพรับช่วงต่อ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และกองทัพเรือ ร่วมชื่นชม เรือโทหญิง กัลยา สุแก้ว พยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ หลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่หมดสติ บริเวณถนนเทพรัตน์ขาเข้า กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2569

เหตุเกิดเวลาประมาณ 22.40 น. หลังรถจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบฟุตบาท ส่งผลให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บและหมดสติ ขณะนั้น เรือโทหญิงกัลยาซึ่งเดินทางผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเข้าประเมินอาการ ก่อนเริ่มทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพทันที

ในเหตุการณ์เดียวกันยังมี สิบตำรวจโท ชัยภัทร จุฌาจันทร์ ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง เข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้เดินทางมารับช่วงดูแลผู้บาดเจ็บต่อ

สพฉ. เผยแพร่เรื่องราวพร้อมกล่าวชื่นชมทั้งสองคนที่ตัดสินใจเข้าช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำ CPR ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในช่วงที่ผู้ป่วยหมดสติและอาจหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น การช่วยเหลือในช่วงนาทีแรกมีผลต่อโอกาสรอดชีวิตก่อนถึงมือทีมแพทย์

ด้านกองทัพเรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ พร้อมชื่นชมเรือโทหญิงกัลยาในด้านความเสียสละและจิตสาธารณะ จากการนำความรู้ทางการแพทย์เข้าช่วยประชาชนในภาวะฉุกเฉินทันทีที่พบเหตุ

เรือโทหญิงกัลยาเป็นพยาบาลของกรมแพทย์ทหารเรือ ปัจจุบันช่วยราชการที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขณะที่สิบตำรวจโทชัยภัทรปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรกลาง

เหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นอีกตัวอย่างของความสำคัญของทักษะ CPR เบื้องต้น เพราะอุบัติเหตุและภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ การเริ่มช่วยเหลืออย่างถูกวิธีก่อนทีมกู้ชีพมาถึง อาจเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่ออย่างทันท่วงที

แหล่งข่าว: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669) และ กองทัพเรือ Royal Thai Navy

ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี บันเทิง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

12 นาที ที่แล้ว
สาวนั่งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิตตอนกลางคืน ข่าว

เพจดังสงสัย สาวตั้งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิต ทักทายรถผ่านไปมายามวิกาล

13 นาที ที่แล้ว
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี บันเทิง

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้ ข่าว

ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

16 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ ข่าว

ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าน เตือนประชาชนยกของขึ้นสูง เตรียมอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 วานนี้ผันผวน 12 รอบ ปิดบวก 50 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 400 บาท ทองแท่งขายออก 68,350 บาท

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย คนสำคัญ Dior รถชนประสานงาเสียชีวิต ‘จีซู BLACKPINK’ โพสต์เศร้า

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์

46 นาที ที่แล้ว
น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น ข่าว

น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น

47 นาที ที่แล้ว
ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม ข่าว

ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

50 นาที ที่แล้ว
เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม ใครได้สิทธิ 5 ล้านคน เริ่มใช้จริงวันไหน ข่าว

เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม เริ่มใช้จริงวันไหน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ป้าดา” และพวก โดนแจ้งความ ม.112 อ้างเบื้องสูง ขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด ด้านสถานีขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัลบอน” ได้ไปต่อ ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Williams อยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โค้ชทีมชาติอียิปต์หมดสติ หลังเข้าห้ามมวยภรรยา 2 คน ทะเลาะกันกลางโรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” แจงปมให้ตรวจสอบ ม.อ. เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เทศบาลเมืองน่านเตือนน้ำป่า จ่อหลากเข้าเมือง ให้พื้นที่เสี่ยงขนของ-เตรียมอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” สั่งติดตามใกล้ชิด แรงงานไทยในอิสราเอล โดนระเบิดเก่า เจ็บ 6 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 19 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button