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พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:36 น.

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งอัปเดตความคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก เผยเตรียมฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์น้องและครอบครัว ยันคลิปสุดท้ายออนแอร์แน่นอน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 มอส พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ได้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งบนหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Klose Mos เกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลการหาสาเหตุเสียชีวิตของน้องชายยูทูบเบอร์ชื่อดังผู้ล่วงลับ นอกจากนั้นยังได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการมรดก รวมถึงเตรียมยื่นฟ้องบุคคลที่นำเอาภาพและชื่อเสียงของฮลุนไปแอบอ้างละเมิดสิทธิ์ด้วย

“แจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับน้อง

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 16:56 น.

ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับน้อง รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ทางครอบครัวกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลจากทางครอบครัวโดยตรงนะครับ

ในช่วงเวลานี้ สิ่งที่ทางครอบครัวให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ การติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบและสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง ซึ่งทางครอบครัวต้องการให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจน และเพื่อความเป็นธรรมกับน้องและครอบครัว

ณ ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ทางครอบครัวจึงขอใช้เวลาในการประสานงานและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ หากมีข้อมูลหรือความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ ทางเราจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบเป็นระยะครับ

ในส่วนของ ทรัพย์สินและเรื่องมรดกของน้อง ขณะนี้ทางครอบครัวกำลังเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยมีพี่สาวของน้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของมรดก และกำลังติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง การทำบุญ 100 วันให้น้อง ทางครอบครัวตั้งใจจะดำเนินการตามกำลังและความเหมาะสมของครอบครัวเองครับ ครั้งนี้เราอาจไม่ได้รบกวนพี่ ๆ หรือทุกคนให้เข้ามาช่วยเหลือเหมือนที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมาเราได้รับน้ำใจและความช่วยเหลือจากทุกคนมาเป็นจำนวนมากแล้ว

หากพี่ ๆ หรือทุกคนยังอยากทำบุญให้น้อง ก็สามารถทำได้ในรูปแบบที่แต่ละคนสะดวกและสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่วัด ทำบุญกับผู้ยากไร้ หรือทำความดีในรูปแบบใด ๆ แล้วอุทิศบุญให้น้อง ทางครอบครัวขอเพียงให้เป็นความตั้งใจที่ดี ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วครับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชี้แจง เพราะอาจมีบางคนเข้าใจว่าทางครอบครัวไม่ได้ให้ความสำคัญ คือ เรื่องการนำภาพ คลิปวิดีโอ หรือผลงานต่าง ๆ ของน้อง รวมถึงภาพและคลิปของคุณยายหรือตัวผมเอง ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการนำเรื่องราวของครอบครัวไปใช้หรือแอบอ้างเพื่อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ
ในส่วนของ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และผลงานที่น้องเป็นผู้สร้างสรรค์หรือมีสิทธิในผลงานนั้น ทางครอบครัวขอให้ทุกคนเคารพสิทธิของน้องและสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการนำไปเผยแพร่ ตัดต่อ ดัดแปลง นำไปใช้เพื่อหารายได้ หรือใช้ประกอบเนื้อหาในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการนำเรื่องราวของน้องไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่องนี้ทางครอบครัวไม่ได้ละเลย และไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้ความสำคัญ เพียงแต่ที่ผ่านมาเราเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องการเสียชีวิตของน้อง รวมถึงการดูแลคุณยายและคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ทางครอบครัวจะ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว ผลงาน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับน้อง รวมถึงสิทธิของคุณยายและสมาชิกในครอบครัวทุกคน

หากพบว่ามีการนำภาพ คลิป หรือผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการแอบอ้าง นำเรื่องราวของน้องไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทางครอบครัวจะรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และหากพบว่ามีการละเมิดสิทธิหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทางครอบครัวขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตามความเหมาะสม

ผมขอย้ำตรงนี้ว่า ไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหา หรือต้องการมีปัญหากับใคร และไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง เพียงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ครอบครัวก็จำเป็นต้องปกป้องสิทธิของตัวเอง ปกป้องผลงานของน้อง และรักษาความถูกต้องให้กับน้องของเราเช่นกัน

ที่ผ่านมา ทุกคนให้ความรัก ความเมตตา และช่วยเหลือครอบครัวของเรามาอย่างมาก พวกเราซาบซึ้งและไม่เคยลืมครับ แต่ในขณะเดียวกัน หลังจากนี้เราก็ขอพื้นที่ให้ครอบครัวได้ดำเนินการในส่วนที่จำเป็นอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอน

สุดท้ายนี้ ขอบพระคุณพี่ ๆ FC และทุกคนที่ยังคงเป็นห่วง ให้กำลังใจ และอยู่เคียงข้างครอบครัวของเรามาโดยตลอด ทุกความรักและความหวังดีที่มอบให้น้อง ทางครอบครัวรับรู้และซาบซึ้งใจมากจริง ๆ ครับ

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี สาเหตุการเสียชีวิต เรื่องทรัพย์สิน มรดก หรือการดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ ทางครอบครัวจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาครับ

ขอให้ทุกอย่างดำเนินไปตามข้อเท็จจริง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และขอให้น้องได้รับความเป็นธรรมที่สุดครับ

เรื่องคลิปของน้องที่ยังเหลืออยู่ ทางเราจะนำมาลงให้ทุกคนได้ชมอย่างแน่นอนครับ เพียงแต่อยากขอเวลาให้ทางครอบครัวได้จัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและลงตัวก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงและรอติดตามน้องอยู่เสมอครับ”

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์-1 พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์-2 พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์-3

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อ้างอิงจาก : FB Klose Mos

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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