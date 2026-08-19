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อาลัย คนสำคัญ Dior รถชนประสานงาเสียชีวิต ‘จีซู BLACKPINK’ โพสต์เศร้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:39 น.

Dior แจ้งข่าวเศร้า Mathilde Favier ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสบอุบัติเหตุรถชนประสานงารถบรรทุกเสียชีวิตพร้อมคนสนิท ‘จีซู BLACKPINK’ โพสต์อาลัย

แบรนด์แฟชั่นระดับโลก Dior ประกาศข่าวเศร้า มาทิลด์ ฟาวิเยร์ (Mathilde Favier) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัย 57 ปี และ นิโกลาส์ อัลต์เมเยอร์ (Nicolas Altmayer) คนสนิทโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ วัย 61 ปี ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

สื่อฝรั่งเศส รายงานข้อมูลจาก นิโกลาส์ เลอแคลนเชอ (Nicolas Leclainche) รองอัยการเมืองนิออร์ (Niort) ว่า รถยนต์ของทั้งคู่ชนประสานงากับรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาขณะกำลังพยายามขับแซงรถอีกคัน นิตยสาร Variety ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดการสอบสวนคดีนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาแล้ว

Dior โพสต์แถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรมในวันที่ 18 สิงหาคม ระบุว่า บริษัทเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง มาทิลด์อุทิศตนและสร้างคุณูปการอย่างมหาศาลต่อชื่อเสียงของ Christian Dior Couture เธอเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยม เป็นแบบอย่างของความร่าเริง ความสามารถ และความจงรักภักดี

มาทิลด์ ฟาวีเยร์ เสียชีวิต
ภาพจาก : Dior

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนร่วมงานออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของเธอ

เดลฟีน อาร์โนลต์ (Delphine Arnault) ประธานกรรมการและซีอีโอของ Christian Dior Couture ระบุว่า มาทิลด์รักชีวิตอย่างหลงใหล Dior สูญเสียบุคลากรที่ยอดเยี่ยม และตนเองสูญเสียเพื่อนที่ซื่อสัตย์ ทัศนคติเชิงบวกและความกล้าหาญของเธอเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ทุกคนจะคิดถึงรอยยิ้มและความสามารถของเธอ พร้อมส่งกำลังใจให้ลูก ๆ แม่ พี่น้อง ครอบครัว เพื่อน และทีมงานของเธอ

รวมทั้ง เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (Bernard Arnault) ซีอีโอของ LVMH บริษัทแม่ของ Dior ระบุว่า รู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง มาทิลด์อุทิศความหลงใหล พลัง และความสามารถให้กับ Dior มาหลายปี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก

นอกจากนี้ไอดอลสาวอย่าง จีซู BLACKPINK ที่เคยทำงานใกล้ชิดกับ มาทิลด์ ฟาวิเยร์ โพสต์ข้อความการจากไปอย่างกะทันหัน เผยว่า “แด่มาทิลด์ เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะหาถ้อยคำมาเอ่ยคำอำลา

นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ฉันเริ่มต้นการเดินทางร่วมกับ Dior คุณให้การต้อนรับฉันด้วยความอบอุ่นและเมตตาอย่างยิ่ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาสุดพิเศษมากมาย และฉันจะซาบซึ้งใจเสมอสำหรับการดูแล ความรัก และการสนับสนุนที่คุณมอบให้ตลอดเส้นทางนี้

คุณทำให้ปารีสกลายเป็นเหมือนบ้านอีกหลังของฉัน ฉันจะเก็บรักษาวันเกิดที่เราเคยเฉลิมฉลองด้วยกัน ช่วงเวลาที่ครอบครัวของเราได้ใช้ร่วมกัน และทุกความทรงจำอันล้ำค่าที่เราได้สร้างร่วมกันที่นั่นไว้ในใจเสมอ ฉันเฝ้ารอคอยที่จะได้พบคุณอีกครั้งที่ปารีสและเฉลิมฉลองร่วมกัน นั่นยิ่งทำให้การเอ่ยคำอำลาครั้งนี้ยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีก

คุณเป็นคนที่งดงามทั้งกายและใจ ฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักคุณ และได้มีคุณเป็นส่วนหนึ่งที่แสนพิเศษในชีวิต

ขอส่งความห่วงใยอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของคุณ ตลอดจนทุกคนที่รู้จักและรักคุณ

ฉันจะคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจ และจะเก็บความทรงจำของเราไว้ตลอดไป

หลับให้สบายนะมาทิลด์ พวกเราจะไม่มีวันลืมคุณ”

จีซู โพสต์อาลัย มาทิลด์ ฟาวิเยร์ เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__

สำหรับ มาทิลด์ ฟาวิเยร์ เริ่มงานกับ Dior ในปี 2554 ก่อนหน้านั้นเธอเคยร่วมงานกับ Prada เธอทำงานใกล้ชิดกับแบรนด์แอมบาสเดอร์และลูกค้าคนสำคัญระดับโลกหลายคน เช่น นาตาลี พอร์ตแมน (Natalie Portman), ริฮานน่า (Rihanna) และ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ (Jennifer Lawrence) ในปี 2567 เธอเพิ่งตีพิมพ์หนังสือภาพ (Coffee table book) ชื่อ Living Beautifully in Paris

คาร์โล ลูกชายของ มาทิลด์ ฟาวิเยร์ โพสต์ภาพคู่กับแม่ลงอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมเขียนข้อความสุดเศร้าว่า เขาเจ็บปวดหัวใจและสมองตื้อไปหมด เรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีเหตุผลเลย และเขาพยายามทำความเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาพจาก : Dior
มาทิลด์ ฟาวีเยร์ และ จีซู
ภาพจาก Instagram : mathildefavier
มาทิลด์ ฟาวีเยร์ และ จีซู-2
ภาพจาก Instagram : mathildefavier
มาทิลด์ ฟาวีเยร์ และ จีซู-3
ภาพจาก Instagram : mathildefavier

ข้อมูลจาก : people

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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