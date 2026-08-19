ข่าว

ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:22 น.

ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ คาดสรุปผลสอบสวน 21 ส.ค. ยื่นเอกสารให้อัยการต่อ

จากกรณีข่าวสะเทือนขวัญเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน จากกรณีที่ นายไซมอน ปีเตอร์ คาร์แมน ชาวออสเตรเลียอายุ 46 ปี สารภาพฆ่า น้องเค้ก สาวไทยวัย 17 ยัดร่างเข้ากระเป๋า โยนทิ้งริมทางรถไฟ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดสำนักข่าว ABC สื่อออสเตรเลียรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เปิดเผยว่าน้องเค้กรับบาดเจ็บที่สมองและเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ โดยไม่มีบาดแผลอื่นใดอีก พร้อมยืนยันว่า DNA ที่พบบนผู้ตายนั้นตรงกับของนายคาร์แมน

พ.ต.อ. เอนก ระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะสรุปการสอบสวนในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ และส่งเอกสารให้อัยการต่อไป เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เมื่อมีการนำเสนอต่อศาล ศาลก็จะสามารถพิจารณาพิพากษาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนหน้านี้ นายไซมอน อ้างว่า ผู้ตายรับโทรศัพท์ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ไม่สะดวกอยู่ด้วยแล้ว และมีประจำเดือน จึงขอตัวกลับ ก่อนจะขอค่าเสียเวลา 500 บาท ขณะตนกำลังหยิบเงินให้ ผู้ตายกลับเปลี่ยนใจเรียกเงินเพิ่ม แต่ตนไม่ยอม จึงเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

นายไซมอน อ้างต่อว่า ระหว่างทะเลาะกันไม่รู้ว่าผู้ตายไปหยิบมีดมาจากไหน ก่อนจะนำมาจ่อที่คอของตน จนเกิดการยื้อแย้งมีดกัน นายไซมอน ยอมรับว่า ได้ใช้มือขวาบีบคอ และมือซ้ายจับมือของผู้ตายข้างที่ถือมีดไว้ ก่อนที่ผู้ตายจะนอนแน่นิ่งไป

หลังจากรู้ว่าผู้ตายไม่มีลมหายใจแล้ว จึงนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำไปไว้ในห้องน้ำ 1 วันเต็ม ๆ และพยายามคิดว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กระทั่งตัดสินใจนำกระเป๋าใส่ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วนำไปโยนทิ้งริมทางรถไฟ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี บันเทิง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

11 นาที ที่แล้ว
สาวนั่งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิตตอนกลางคืน ข่าว

เพจดังสงสัย สาวตั้งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิต ทักทายรถผ่านไปมายามวิกาล

13 นาที ที่แล้ว
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี บันเทิง

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้ ข่าว

ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

16 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ ข่าว

ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าน เตือนประชาชนยกของขึ้นสูง เตรียมอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 วานนี้ผันผวน 12 รอบ ปิดบวก 50 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 400 บาท ทองแท่งขายออก 68,350 บาท

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย คนสำคัญ Dior รถชนประสานงาเสียชีวิต ‘จีซู BLACKPINK’ โพสต์เศร้า

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์

45 นาที ที่แล้ว
น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น ข่าว

น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น

47 นาที ที่แล้ว
ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม ข่าว

ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

50 นาที ที่แล้ว
เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม ใครได้สิทธิ 5 ล้านคน เริ่มใช้จริงวันไหน ข่าว

เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม เริ่มใช้จริงวันไหน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ป้าดา” และพวก โดนแจ้งความ ม.112 อ้างเบื้องสูง ขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด ด้านสถานีขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัลบอน” ได้ไปต่อ ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Williams อยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โค้ชทีมชาติอียิปต์หมดสติ หลังเข้าห้ามมวยภรรยา 2 คน ทะเลาะกันกลางโรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” แจงปมให้ตรวจสอบ ม.อ. เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เทศบาลเมืองน่านเตือนน้ำป่า จ่อหลากเข้าเมือง ให้พื้นที่เสี่ยงขนของ-เตรียมอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” สั่งติดตามใกล้ชิด แรงงานไทยในอิสราเอล โดนระเบิดเก่า เจ็บ 6 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 19 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 09:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button