ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ
ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ คาดสรุปผลสอบสวน 21 ส.ค. ยื่นเอกสารให้อัยการต่อ
จากกรณีข่าวสะเทือนขวัญเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน จากกรณีที่ นายไซมอน ปีเตอร์ คาร์แมน ชาวออสเตรเลียอายุ 46 ปี สารภาพฆ่า น้องเค้ก สาวไทยวัย 17 ยัดร่างเข้ากระเป๋า โยนทิ้งริมทางรถไฟ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดสำนักข่าว ABC สื่อออสเตรเลียรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เปิดเผยว่าน้องเค้กรับบาดเจ็บที่สมองและเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ โดยไม่มีบาดแผลอื่นใดอีก พร้อมยืนยันว่า DNA ที่พบบนผู้ตายนั้นตรงกับของนายคาร์แมน
พ.ต.อ. เอนก ระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะสรุปการสอบสวนในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ และส่งเอกสารให้อัยการต่อไป เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เมื่อมีการนำเสนอต่อศาล ศาลก็จะสามารถพิจารณาพิพากษาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว
ก่อนหน้านี้ นายไซมอน อ้างว่า ผู้ตายรับโทรศัพท์ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ไม่สะดวกอยู่ด้วยแล้ว และมีประจำเดือน จึงขอตัวกลับ ก่อนจะขอค่าเสียเวลา 500 บาท ขณะตนกำลังหยิบเงินให้ ผู้ตายกลับเปลี่ยนใจเรียกเงินเพิ่ม แต่ตนไม่ยอม จึงเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายไซมอน อ้างต่อว่า ระหว่างทะเลาะกันไม่รู้ว่าผู้ตายไปหยิบมีดมาจากไหน ก่อนจะนำมาจ่อที่คอของตน จนเกิดการยื้อแย้งมีดกัน นายไซมอน ยอมรับว่า ได้ใช้มือขวาบีบคอ และมือซ้ายจับมือของผู้ตายข้างที่ถือมีดไว้ ก่อนที่ผู้ตายจะนอนแน่นิ่งไป
หลังจากรู้ว่าผู้ตายไม่มีลมหายใจแล้ว จึงนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำไปไว้ในห้องน้ำ 1 วันเต็ม ๆ และพยายามคิดว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กระทั่งตัดสินใจนำกระเป๋าใส่ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วนำไปโยนทิ้งริมทางรถไฟ
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