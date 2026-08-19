สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย
สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย สั่งเร่งยกระดับความปลอดภัยประชาชนจากอาวุธปืน
จากกรณีที่ประชาชนก่อเหตุยิงตัวตายภายในสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จึงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาการป่วย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ (8 ส.ค.69ติดตามเหตุกรณีบุคคลเสียชีวิตขณะเข้าใช้สนามยิงปืน ณ สนามกีฬายิงปืนบางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการนนทบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ตนได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตขณะเข้าใช้สนามยิงปืนบางบัวทอง จึงได้ลงตรวจสอบมาตรการของสนาม ทั้งใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืน อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งพบว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งหมด โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ระเบียบการใช้สนามยิงปืนแต่ละแห่งจะมีระเบียบเฉพาะของแต่ละสนาม โดยหลังจากนี้ จะต้องมีการระบุถึงระเบียบข้อบังคับการใช้สนามยิงปืนในร่างกฎหมาย (ร่างพระราชกำหนดเกี่ยวกับสนามยิงปืน) ที่รัฐบาลกำลังยกร่างในขณะนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้น
สำหรับ (ร่าง) พระราชกำหนดเกี่ยวกับสนามยิงปืน พ.ศ……. ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการยกร่าง จะครอบคลุมทั้งสนามยิงปืนของรัฐและเอกชน ร่างระเบียบการใช้สนาม มาตรการการใช้สนาม และผู้ควบคุมการใช้สนาม โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในการควบคุมอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย และเร่งนำอาวุธปืนผิดกฎหมาย (ปืนเถื่อน) ให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อประชาชนปลอดภัยจากอาวุธปืน ทั้งนี้ในเบื้องต้น “ได้สั่งการให้ปิดสนามยิงปืนดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน”
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