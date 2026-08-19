“ป้าดา” และพวก โดนแจ้งความ ม.112 อ้างเบื้องสูง ขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม
ป้าดา และพวกงานเข้า โดนประชาชนแจ้งความเอาผิด ม.112 ระบุว่าในคลิปขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม มีการกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อกดดันคนในวัด
นายอุเทน อินอ้าย ประชาชนชาว จ.ขอนแก่น เดินทางเข้าแจ้งความกับ นางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ ป้าดา พร้อมพวก ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
พร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนาทีปิดล้อม วัดป่าอดุลยาราม เมื่อช่วงสายของวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในคลิปมีการกล่าวอ้างเบื้องสูง เพื่อข่มขู่กดดันผู้ที่อาศัยอยู่ในวัด
นายอุเทนระบุว่า ตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่น รู้สึกไม่สบายใจ หลังจากที่ได้เห็นภาพและคลิปวิดีโอบางช่วง มีการกล่าวอ้างถึงฎีกา ซึ่งมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่าเบื้องบนได้สั่งลงมาแล้ว โดยข้อความที่ชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้าง ได้พูดคำว่า ที่ท่านบุกรุกอยู่ให้ออก ถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก 15 วัน เราจะมาปิดถาวร เราจะมาเคลียร์วัด เรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนฎีกาของในหลวงลงมาแล้วครับ ซึ่งข้อความดังกล่าว เป็นการแอบอ้างเบื้องสูง เป็นการกล่าวอ้างโดยมิบังควร
การเดินทางมาแจ้งความวันนี้ ตนเองมาในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตนเองในฐานะประชาชนชาวขอนแก่น รู้สึกไม่สบายใจ อยากถามไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นว่าท่านมีฎีกาจริงหรือไม่ และฎีกาที่แอบอ้างในหลวงนั้น เป็นอย่างไร หากมีฎีกาจริงก็ขอให้นำออกมาเปิดเผย แต่หากไม่มี ตนเองในฐานะประชาชน ก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้
- ป้าดา ไม่เครียด หลังมีหมายเรียก ลั่น ความจริงคือความจริง เตรียมแถลงวันนี้
- หาม “พระครูอดุลสารนิเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: