“ซีเค” เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด ด้านสถานีขอโทษแล้ว
ซีเค เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด เผยไปออกรายการโดยไม่ได้ค่าตัว แต่อยากแบ่งปันความคิด
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมรู้สึกเสียใจมากที่รายการที่ผมให้เกียรติไปออกรายการด้วย กลับเลือกตัดคำพูดของผมไปทำเป็น Quote ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจทำให้คนเข้าใจเจตนาของผมที่มีต่อประเทศนี้ผิด และสร้างความเสียหายให้กับตัวผม
สิ่งที่น่าเสียใจยิ่งกว่าคือ ผมไปร่วมรายการนี้โดยไม่รับค่าตัว เพราะตั้งใจอยากแบ่งปันความคิดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชม แต่สุดท้ายรายการกลับเลือกทำให้ผมเสียหาย เพื่อแลกกับ Engagement ของตัวเอง
สำหรับผม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก และทำให้ผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับรายการนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผมจะไม่ไปร่วมรายการนี้อีกแล้วครับ และตอนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จะเป็นตอนสุดท้ายของผมกับรายการนี้”
ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊กของ ไทยรัฐ ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “สืบเนื่องจากกรณีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทยรัฐออนไลน์ นำเสนอความคิดเห็นของคุณ CK Cheong ผู้ดำเนินรายการวาระแห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวไว้ช่วงหนึ่งระหว่างการจัดการรายการ Ep 25 หัวข้อ : อยู่แล้วเป็นท้อขอย้ายประเทศ และได้เผยแพร่ ทาง Youtube ช่อง Thairath News – ข่าวไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 22.00 น. และออกอากาศทางไทยทีวีช่อง 32 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 22.00 น.
โดยในเวลาต่อมา คุณ CK Cheong ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาสำคัญ คือ การแสดงความรู้สึกเสียใจ ที่ทีมงานรายการวาระแห่งชาติ เลือกตัดทอนคำพูดและ Quote ประโยคที่ไม่ครบถ้วน จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูก หยิบไปโจมตีอย่างหนักว่าไม่รักชาติ
ทางทีมงานวาระแห่งชาติและกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ได้ตรวจสอบที่มาของการนำเสนอเนื้อหา ความคิดเห็นของคุณ CK Cheong ที่กำลังเป็นประเด็นอย่างครบถ้วนและรอบด้าน พบว่า ประโยคที่นำมา Quote คือ”ไทยควรกล้า ที่จะแหกกฎ เปลี่ยนกฎ ต้องยอมทุ่มให้ Elon Musk ทุกอย่าง ต่อให้ต้อง เลียส้นเท้า ก็ต้องยอม”
ทีมงานขอยอมรับความผิดพลาด ที่ได้คัดลอกคำพูดบางส่วนมาไม่ครบประโยค จึงทำให้เกิดการตีเจตนาที่แท้จริง ของผู้พูดผิดไป แม้ว่าคำดังกล่าวจะมีอยู่ในถ้อยคำที่ทางคุณ Ck Cheong ได้พูดไว้ในรายการ ซึ่งหากฟังอย่างครบถ้วน ทางคุณ Ck Cheong ต้องการอธิบายว่า หากไทยมี TESLA มาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศได้ จะสร้างงาน และทําให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเป็นประโยชน์ต่อคนไทย และประเทศไทยได้อย่างมหาศาล
ทางทีมงานวาระแห่งชาติและกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการ 1. ลบโพสต์ที่นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวในทุกช่องทาง
2. แนบลิงค์รายการวาระแห่งชาติ แบบเต็มรายการ เพื่ออธิบายถึงเจตนาที่แท้จริงของคุณ Ck Cheong เกี่ยวกับ ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการตั้งโรงงานของ TESLA เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคม https://www.youtube.com/watch?v=6NghEEr5vMo (รายการวาระแห่งชาติ Ep25 : อยู่แล้วเป็นท้อ ขอย้ายประเทศ)”
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