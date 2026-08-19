ข่าว

“ซีเค” เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด ด้านสถานีขอโทษแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 08:40 น.
ขอบคุณภาพจาก : ไทยรัฐ

ซีเค เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด เผยไปออกรายการโดยไม่ได้ค่าตัว แต่อยากแบ่งปันความคิด

ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมรู้สึกเสียใจมากที่รายการที่ผมให้เกียรติไปออกรายการด้วย กลับเลือกตัดคำพูดของผมไปทำเป็น Quote ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจทำให้คนเข้าใจเจตนาของผมที่มีต่อประเทศนี้ผิด และสร้างความเสียหายให้กับตัวผม

สิ่งที่น่าเสียใจยิ่งกว่าคือ ผมไปร่วมรายการนี้โดยไม่รับค่าตัว เพราะตั้งใจอยากแบ่งปันความคิดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชม แต่สุดท้ายรายการกลับเลือกทำให้ผมเสียหาย เพื่อแลกกับ Engagement ของตัวเอง

สำหรับผม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก และทำให้ผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับรายการนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผมจะไม่ไปร่วมรายการนี้อีกแล้วครับ และตอนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จะเป็นตอนสุดท้ายของผมกับรายการนี้”

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊กของ ไทยรัฐ ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “สืบเนื่องจากกรณีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทยรัฐออนไลน์ นำเสนอความคิดเห็นของคุณ CK Cheong ผู้ดำเนินรายการวาระแห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวไว้ช่วงหนึ่งระหว่างการจัดการรายการ Ep 25 หัวข้อ : อยู่แล้วเป็นท้อขอย้ายประเทศ และได้เผยแพร่ ทาง Youtube ช่อง Thairath News – ข่าวไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 22.00 น. และออกอากาศทางไทยทีวีช่อง 32 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 22.00 น.
โดยในเวลาต่อมา คุณ CK Cheong ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาสำคัญ คือ การแสดงความรู้สึกเสียใจ ที่ทีมงานรายการวาระแห่งชาติ เลือกตัดทอนคำพูดและ Quote ประโยคที่ไม่ครบถ้วน จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูก หยิบไปโจมตีอย่างหนักว่าไม่รักชาติ

ทางทีมงานวาระแห่งชาติและกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ได้ตรวจสอบที่มาของการนำเสนอเนื้อหา ความคิดเห็นของคุณ CK Cheong ที่กำลังเป็นประเด็นอย่างครบถ้วนและรอบด้าน พบว่า ประโยคที่นำมา Quote คือ”ไทยควรกล้า ที่จะแหกกฎ เปลี่ยนกฎ ต้องยอมทุ่มให้ Elon Musk ทุกอย่าง ต่อให้ต้อง เลียส้นเท้า ก็ต้องยอม”

ทีมงานขอยอมรับความผิดพลาด ที่ได้คัดลอกคำพูดบางส่วนมาไม่ครบประโยค จึงทำให้เกิดการตีเจตนาที่แท้จริง ของผู้พูดผิดไป แม้ว่าคำดังกล่าวจะมีอยู่ในถ้อยคำที่ทางคุณ Ck Cheong ได้พูดไว้ในรายการ ซึ่งหากฟังอย่างครบถ้วน ทางคุณ Ck Cheong ต้องการอธิบายว่า หากไทยมี TESLA มาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศได้ จะสร้างงาน และทําให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเป็นประโยชน์ต่อคนไทย และประเทศไทยได้อย่างมหาศาล

ทางทีมงานวาระแห่งชาติและกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการ 1. ลบโพสต์ที่นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวในทุกช่องทาง

2. แนบลิงค์รายการวาระแห่งชาติ แบบเต็มรายการ เพื่ออธิบายถึงเจตนาที่แท้จริงของคุณ Ck Cheong เกี่ยวกับ ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการตั้งโรงงานของ TESLA เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคม https://www.youtube.com/watch?v=6NghEEr5vMo (รายการวาระแห่งชาติ Ep25 : อยู่แล้วเป็นท้อ ขอย้ายประเทศ)”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี บันเทิง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

12 นาที ที่แล้ว
สาวนั่งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิตตอนกลางคืน ข่าว

เพจดังสงสัย สาวตั้งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิต ทักทายรถผ่านไปมายามวิกาล

13 นาที ที่แล้ว
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี บันเทิง

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้ ข่าว

ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

16 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ ข่าว

ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าน เตือนประชาชนยกของขึ้นสูง เตรียมอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 วานนี้ผันผวน 12 รอบ ปิดบวก 50 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 400 บาท ทองแท่งขายออก 68,350 บาท

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย คนสำคัญ Dior รถชนประสานงาเสียชีวิต ‘จีซู BLACKPINK’ โพสต์เศร้า

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์

45 นาที ที่แล้ว
น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น ข่าว

น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น

47 นาที ที่แล้ว
ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม ข่าว

ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

50 นาที ที่แล้ว
เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม ใครได้สิทธิ 5 ล้านคน เริ่มใช้จริงวันไหน ข่าว

เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม เริ่มใช้จริงวันไหน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ป้าดา” และพวก โดนแจ้งความ ม.112 อ้างเบื้องสูง ขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด ด้านสถานีขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัลบอน” ได้ไปต่อ ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Williams อยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โค้ชทีมชาติอียิปต์หมดสติ หลังเข้าห้ามมวยภรรยา 2 คน ทะเลาะกันกลางโรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” แจงปมให้ตรวจสอบ ม.อ. เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เทศบาลเมืองน่านเตือนน้ำป่า จ่อหลากเข้าเมือง ให้พื้นที่เสี่ยงขนของ-เตรียมอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” สั่งติดตามใกล้ชิด แรงงานไทยในอิสราเอล โดนระเบิดเก่า เจ็บ 6 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 19 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 08:40 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button