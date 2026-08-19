“อัลบอน” ได้ไปต่อ ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Williams อยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหน้า
อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งลูกครึ่งสัญชาติไทย ได้ไปต่อ ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Williams อยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหน้า
ทีม Williams ทีมแข่งรถสูตรหนึ่ง ได้ประกาศว่าทางทีมได้ต่อสัญญา อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งลูกครึ่งสัญชาติไทยได้ต่อสัญญากับทีมต่อถึงปีหน้า
โดย อัลบอน ได้กล่าวว่า “นับตั้งแต่ผมเข้าร่วมทีม Atlassian Williams F1 ในปี พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลงที่ทีมนี้สร้างขึ้นนั้นยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้หมด ปีที่ยากลำบากเพียงปีเดียวไม่สามารถสะท้อนภาพรวมทั้งหมดได้ และมันยิ่งทำให้ผมมีแรงมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเดินหน้าสร้างทีมและผลักดันไปด้วยกัน ทั้งกับทีมงานที่โรงงานและแฟน ๆ ของเรา เพื่อบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เรื่องราวของเรายังไม่จบลง และตอนนี้สิ่งที่ผมให้ความสำคัญอย่างเต็มที่คือการทำทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อพาเรากลับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวแถวของกริดให้ได้”
สำหรับ อัลบอน นั้นอยู่กับทีมมานานกว่า 5 ฤดูกาล และลงแข่งกับทีมมากกว่า 100 เรส ถือเป็นนักแข่งที่ลงแข่งกับ Williams มากที่สุดกับทีม อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ Williams มีฤดูกาลที่ยากลำบาก โดยในปีนี้ Williams ทำแต้มได้ 11 คะแนน โดยแบ่งเป็น คาร์ลอส ไซนส์ 6 แต้ม และ อัลบอน 5 แต้ม
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