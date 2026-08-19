โค้ชทีมชาติอียิปต์หมดสติ หลังเข้าห้ามมวยภรรยา 2 คน ทะเลาะกันกลางโรงแรม
ฮอสซัม ฮัซซาน โค้ชทีมชาติอียิปต์หมดสติ หลังเข้าห้ามมวยภรรยา 2 คน ทะเลาะกันกลางโรงแรม สุดท้ายขอเลิกกับภรรยาคนแรก
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เว็บไซต์ TalkSport รายงานว่า นาย ฮอสซัม ฮัซซาน โค้ชทีมชาติอียิปต์เป็นลมหมดสติ ภายหลังจากที่เขาพยายามเข้าห้ามไม่ให้ภรรยา 2 คนของเขาทะเลาะกัน ภายในโรงแรมที่เมืองเอลอาลาเมน ประเทศอียิปต์
อ้างอิงจากพยานเล่าว่า ภรรยาทั้งสองคนมีปากเสียงกัน และเริ่มใช้กำลัง ซึ่งนายฮัซซานพยายามเข้าห้าม แต่เป็นหมดสติ ขณะที่ภรรยาทั้งสองคนมีรอยฟกช้ำ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าภรรยาทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไร
เบื้องต้นมีรายงานว่านายฮัซซานได้ขอเลิกกับภรรยาคนแรกจากเหตุการณ์ดังกล่าว
สำหรับนายฮัซซานนั้นแต่งงานกับภรรยาคนแรก มีลูกสามคน ก่อนจะเลิกกันในปี 2565 อย่างไรก็ตามทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตคู่อีกครั้ง ภายหลังจากที่หย่ากันได้เพียง 10 วัน ขณะที่ภรรยาคนที่สอง นายฮัซซานแต่งงานกับเธอในปี 2558
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