“ยศชนัน” แจงปมให้ตรวจสอบ ม.อ. เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด
ยศชนัน แจงปมให้ อว. ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด แต่ตรวจสอบการแลกชั่วโมงกิจกรรม
จากกรณีที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี เชิญบุคลากรพรรคประชาชน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ซึ่ง ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุว่าจะให้ทาง อว. ตรวจสอบว่าการจัดกิจกรรมและการนับชั่วโมงกิจกรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น
ล่าสุด ศ.ดร.ยศชนัน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “จากกรณีข่าวการจัดเสวนาที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผมขอทำความเข้าใจตรงกันแบบนี้ครับ
สิ่งแรกที่ผมอยากย้ำที่สุดคือ “เสรีภาพทางความคิดเป็นสิ่งที่จำกัดไม่ได้” มหาวิทยาลัยคือพื้นที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเสมอครับ เราไม่มีนโยบายที่จะไปตีกรอบการแสดงความคิดเห็นของน้องๆ นักศึกษาหรือคณาจารย์
ประเด็นเดียวที่ทางกระทรวง อว. ขอเข้าไปดูรายละเอียด คือเรื่อง กระบวนการนับชั่วโมงกิจกรรม ว่าเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่เท่านั้นเองครับ ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องเนื้อหาเลย
ดังนั้น หากทางมหาวิทยาลัยดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบของแต่ละสถานศึกษา ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติเลยครับ ขอให้ทุกคนสบายใจครับ
และเราในฐานะที่เข้ามาดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ เราพร้อมเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนับสนุนทุกการเรียนรู้ของทุกคนครับ”
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