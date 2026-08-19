ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” แจงปมให้ตรวจสอบ ม.อ. เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 07:51 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 07:51 น.

ยศชนัน แจงปมให้ อว. ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด แต่ตรวจสอบการแลกชั่วโมงกิจกรรม

จากกรณีที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี เชิญบุคลากรพรรคประชาชน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ซึ่ง ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุว่าจะให้ทาง อว. ตรวจสอบว่าการจัดกิจกรรมและการนับชั่วโมงกิจกรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น

ล่าสุด ศ.ดร.ยศชนัน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “จากกรณีข่าวการจัดเสวนาที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผมขอทำความเข้าใจตรงกันแบบนี้ครับ

สิ่งแรกที่ผมอยากย้ำที่สุดคือ “เสรีภาพทางความคิดเป็นสิ่งที่จำกัดไม่ได้” มหาวิทยาลัยคือพื้นที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเสมอครับ เราไม่มีนโยบายที่จะไปตีกรอบการแสดงความคิดเห็นของน้องๆ นักศึกษาหรือคณาจารย์

ประเด็นเดียวที่ทางกระทรวง อว. ขอเข้าไปดูรายละเอียด คือเรื่อง กระบวนการนับชั่วโมงกิจกรรม ว่าเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่เท่านั้นเองครับ ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องเนื้อหาเลย

ดังนั้น หากทางมหาวิทยาลัยดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบของแต่ละสถานศึกษา ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติเลยครับ ขอให้ทุกคนสบายใจครับ

และเราในฐานะที่เข้ามาดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ เราพร้อมเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนับสนุนทุกการเรียนรู้ของทุกคนครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี บันเทิง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

11 นาที ที่แล้ว
สาวนั่งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิตตอนกลางคืน ข่าว

เพจดังสงสัย สาวตั้งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิต ทักทายรถผ่านไปมายามวิกาล

13 นาที ที่แล้ว
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี บันเทิง

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้ ข่าว

ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ ข่าว

ด่วน! ปัวน้ำท่วมหนัก ครอบครัวติดในบ้าน มีเด็กเล็ก เร่งขอความช่วยเหลือ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าน เตือนประชาชนยกของขึ้นสูง เตรียมอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลอาลัย คุณตาเออร์วิน ดาวติ๊กต็อกวัย 96 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังฉลองวันเกิดได้ไม่กี่วัน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตลกจีนคนดังงานเข้า! ถูกทางการสอบ หลังเล่นมุกแก้เพลงพรรคคอมมิวนิสต์

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 วานนี้ผันผวน 12 รอบ ปิดบวก 50 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 400 บาท ทองแท่งขายออก 68,350 บาท

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย คนสำคัญ Dior รถชนประสานงาเสียชีวิต ‘จีซู BLACKPINK’ โพสต์เศร้า

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งคืบหน้าหาสาเหตุเสียชีวิต-จัดการมรดก จ่อฟ้องคนแอบอ้างละเมิดสิทธิ์

45 นาที ที่แล้ว
น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น ข่าว

น้องน้ำ ยอมคืนเงินแล้ว! หลังจบรายการ อ้างสติแตก พยายามโผกอดแต่โดนเพื่อนกั้น

47 นาที ที่แล้ว
ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม ข่าว

ชื่นชม พยาบาลทหารเรือช่วย CPR ยื้อชีวิต คนประสบอุบัติเหตุ ฮีโร่ไม่ต้องสวมยูนิฟอร์ม

50 นาที ที่แล้ว
เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม ใครได้สิทธิ 5 ล้านคน เริ่มใช้จริงวันไหน ข่าว

เปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันนี้วันแรก 19 ส.ค. 69 เช็กวิธีสมัครใช้ฟรีไหม เริ่มใช้จริงวันไหน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “น้องเค้ก” เหยื่อถูกชาวออสซี่ฆ่ายัดกระเป๋า เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ป้าดา” และพวก โดนแจ้งความ ม.112 อ้างเบื้องสูง ขณะปิดล้อมวัดอดุลยาราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” เสียใจ ประกาศตัดขาดรายการช่องดัง ตัดคำพูดสร้างเข้าใจผิด ด้านสถานีขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัลบอน” ได้ไปต่อ ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Williams อยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โค้ชทีมชาติอียิปต์หมดสติ หลังเข้าห้ามมวยภรรยา 2 คน ทะเลาะกันกลางโรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” แจงปมให้ตรวจสอบ ม.อ. เชิญพรรคประชาชน ไม่ได้จำกัดเสรีภาพทางความคิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เทศบาลเมืองน่านเตือนน้ำป่า จ่อหลากเข้าเมือง ให้พื้นที่เสี่ยงขนของ-เตรียมอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” สั่งติดตามใกล้ชิด แรงงานไทยในอิสราเอล โดนระเบิดเก่า เจ็บ 6 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 19 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 07:51 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 07:51 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

ประวัติ เรย์ แมคโดนัลด์ นักแสดงสายเดินทาง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
สาวนั่งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิตตอนกลางคืน

เพจดังสงสัย สาวตั้งเก้าอี้ริมถนนย่านรังสิต ทักทายรถผ่านไปมายามวิกาล

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง - พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกดัง – พิธีกรดัง เสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด ตัดเส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

ด่วน! น้ำป่าทะลักน่าน สะพานขาด เส้นทางปัว-บ่อเกลือ เสียหายหนัก รถสัญจรไม่ได้

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button