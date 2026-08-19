“จุลพันธ์” สั่งติดตามใกล้ชิด แรงงานไทยในอิสราเอล โดนระเบิดเก่า เจ็บ 6 ราย
จุลพันธ์ สั่งติดตามใกล้ชิด แรงงานไทย 6 ราย โดนระเบิด ในพื้นที่เกษตรกรรมอิสราเอล ยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญสูงสุดของแรงงานไทย
จากกรณีที่คนงานชาวไทย 6 คนได้รับบาดเจ็บ ภายหลังโดนระเบิดเก่าในทุ่งเกษตรกรรม ในเมืองเมทูล่า ประเทศอิสราเอล โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นมีรายงานว่าในจำนวนดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ได้รับบาดเจ็บปานกลาง 1 ราย ส่วนที่เหลือ 3 รายได้รับการรักษาแผลในห้องฉุกเฉิน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมกำชับฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเทลอาวีฟ เร่งติดตามสถานการณ์ ประสานการช่วยเหลือ และดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิด เบื้องต้น ฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับรายงานว่า มีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน 6 คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดิน โดยมีแรงงาน 2 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัด ส่วนอีก 4 รายปลอดภัยแล้ว
ซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยได้กำชับฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเทลอาวีฟ ติดตามอาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บ ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกระทรวงแรงงานจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้ทราบทันทีเมื่อได้รับข้อมูลที่ยืนยันแล้วต่อไป
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