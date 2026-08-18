สาวร้องสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก
สาวร้องสายไหมต้องรอด ถูกนายทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงินค่าจ้าง หลังทำทีทักแชตว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก แจ้งต้นสังกัดกลับโดนไล่ให้หาข้อมูลเอง
วันที่ 18 สิงหาคม 2569 สาวผู้เสียหาย รายหนึ่งได้ออกมาร้องความเป็นธรรมกับทางสายไหมต้องรอด หลังถูกนายทหารลวงไปขืนใจ-เบี้ยวเงินค่าจ้าง หลังทำทีทักแชตจ้างทำความสะอาดบ้านพัก โดยเธอได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่า
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ชายคู่กรณีได้ส่งโลเคชั่นบ้านพักข้าราชการทหารให้เธอไปทำงานทำความสะอาด แต่เมื่อไปถึงกลับถูกลวนลาม ชายคนดังกล่าวเข้ามากอดและสัมผัสตัวของเธอ ด้วยความที่ฝ่ายชายมีรูปร่างใหญ่โตทำให้เธอหวาดกลัวและไม่กล้าขัดขืน โดยในครั้งนั้นได้รับค่าจ้าง 500 บาทพร้อมค่าเดินทาง
ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ฝ่ายชายทราบว่าเธอมีภาระหนี้สินรายวันจึงติดต่อให้มาทำงานอีกครั้ง ด้วยความเข้าใจว่าจะได้รับค่าตอบแทนเหมือนเดิม แต่หลังเสร็จสิ้นกลับได้รับเงินเพียง 300 บาท อ้างว่าจะโอนส่วนที่เหลือให้ทีหลัง สุดท้ายกลับบ่ายเบี่ยง อ่านไม่ตอบ และบล็อกช่องทางการติดต่อหนีหายไป
เมื่อผู้เสียหายพยายามติดต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทหารของฝ่ายชายเพื่อขอความช่วยเหลือ กลับได้รับคำตอบให้ไปสืบหาข้อมูลชื่อและหน่วยงานของคู่กรณีเอาเอง พร้อมกับพูดจาในลักษณะโยนความผิดให้ สร้างความช้ำใจและกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ด้านนายนิรันดร์ เกแง้ว หนึ่งในทีมงานของเพจสายไหมต้องรอด เปิดเผยว่า “หากผู้เสียหายตกลงไปทำงานตามจ้างแต่กลับถูกฉวยโอกาส คู่กรณีก็ควรมีความรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้าราชการทหารยิ่งต้องตระหนักถึงเรื่องศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบ ซึ่งหลังจากนี้ทางทีมงานจะช่วยรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบตัวตนของคู่กรณี และพาผู้เสียหายดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป”
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อ้างอิงจาก : ch3plus
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