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ด่วน! ลีรอย ซอนเดอร์ส เสียชีวิต หลังหมดสติภายในงาน HYROX Bangkok 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 17:38 น.
ด่วน! โค้ชฟิตเนสดัง ลีรอย ซอนเดอร์ส เสียชีวิต หลังหมดสติระหว่างแข่ง HYROX Bangkok 2026
ภาพจาก : Leroy Saunders | Elite Fighter S&C (CF-L3)

ลีรอย ซอนเดอร์ส (Leroy Saunders) โค้ชฟิตเนสชาวแอฟริกาใต้ วัย 41 ปี เสียชีวิตหลังหมดสติภายในงาน BYD HYROX Bangkok 2026 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 โดยได้รับการกู้ชีพก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

การแข่งขันจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 สิงหาคม ตามข้อมูลของ HYROX

วันที่ 18 สิงหาคม บัญชี Instagram ของซอนเดอร์สเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการเสียชีวิต พร้อมระบุว่าครอบครัวและทีมงานยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ และขอให้ HYROX รวมถึงสื่อรอข้อมูลที่ชัดเจนก่อนสรุปสาเหตุ

ลีรอย ซอนเดอร์ส (Leroy Saunders) โค้ชฟิตเนสชาวแอฟริกาใต้ วัย 41 ปี

ภาพจาก : Leroy Saunders | Elite Fighter S&C (CF-L3)

ซอนเดอร์สเป็นบุคคลที่รู้จักในแวดวง CrossFit และกีฬาต่อสู้ในประเทศไทย เว็บไซต์ CrossFit ระบุว่าเขาเป็นเจ้าของ IAOT CrossFit ในกรุงเทพฯ ส่วนประวัติของ CrossFit Ten500 ระบุว่าเริ่มเส้นทางโค้ชตั้งแต่ปี 2013 และมีคุณวุฒิ CrossFit Level 3 รวมถึง ISSA Strength and Conditioning

นอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้าง Fight by Design ระบบฝึกสมรรถภาพสำหรับนักกีฬาต่อสู้ โดยทำงานกับนักมวยไทย นักกีฬา MMA และนักมวยสากล

ซอนเดอร์สเคยลงแข่งขัน HYROX Bangkok 2025 ประเภท Doubles Mixed ร่วมกับ Annika Saunders ทำเวลา 1 ชั่วโมง 17 นาที 51 วินาที ส่วนฐานข้อมูล HYRESULT ยังบันทึกผล HYROX Bangkok 2026 ของเขาในประเภท Men 40-44 ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 39 นาที 32 วินาที

ทีมงานของซอนเดอร์ส ระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อครอบครัวพร้อม รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมรำลึกถึงซอนเดอร์สในภายหลัง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 17:38 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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