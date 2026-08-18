งานเข้า! ทนายอนันตชัย ชี้แจ้งความเท็จ-โฉนดที่ดินหาย ลั่น ติดคุกสถานเดียว
งานเข้า! ทนายอนันตชัย ชี้แจ้งความเท็จ-แจ้งเจ้าพนักงานว่าโฉนดที่ดินหาย โทษคุกบาน ลั่น จากประสบการณ์ ติดคุกสถานเดียว
ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก ระบุว่า “จะบอกให้เอาบุญ คดีแจ้งความเท็จ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ กรณีโฉนดหาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี ศาลไม่รอลงอาญา ตามประสบการณ์ ติดคุกสถานเดียว ครับป้า…??!!”
โดยวันนี้ (18 ส.ค.) นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเชือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว เดินทางเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.พงษ์ระวี อ่อนเฉวียง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น กรณีนางบัวไข ผู้จัดการมรดกของนายเฮียง พิมพ์ศรี ยื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินที่แจ้งว่าสูญหาย
โดยพนักงานสอบสวนได้รับเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาที่เกี่ยวข้องกับการคัดสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาการยื่นขอใบแทนไว้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความ ทั้งนี้ ตามลำดับเหตุการณ์ นางบัวไขยื่นคัดสำเนาโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนยื่นคำขอออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดินในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
นายพงษ์สุวัจน์ เผยว่า ตนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดก กรณีให้ข้อมูลว่าโฉนดที่ดินสูญหายและยื่นขอออกใบแทน เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามได้นำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ทำให้สำนักงานที่ดินต้องยกเลิกกระบวนการออกใบแทน พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วันให้ผู้จัดการมรดกทราบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่กระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามยังคงเดินหน้าตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
สำหรับกรณีข้อพิพาทที่ดินโฉนดเลขที่ 61945 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่นนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นดำเนินการแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ การดำเนินคดีกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน และกระบวนการทางทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดให้เป็นชื่อวัด ตามขั้นตอนปกติ
หากประชาชนอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหาย เจ้าหน้าที่จะรับบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โฉนดสูญหาย รวมถึงให้พยานรับรอง 2 คน ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับคำขอ พร้อมประกาศเป็นเวลา 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาโต้แย้งหรือคัดค้านได้
ในส่วนของที่ดินวัดป่าอดุลยาราม เมื่อผู้จัดการมรดกมายื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับจริง และอยู่ระหว่างการประกาศ 30 วัน เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามได้เข้ามาคัดค้าน พร้อมนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อสำนักงานที่ดิน ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายตามที่มีการแจ้งไว้แต่อย่างใด
นายพงษ์สุวัจน์ เผยอีกว่า กรณีที่ผู้จัดการมรดกมายื่นเรื่องขอให้ออกใบแทน และให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานไว้แล้วนั้น เมื่อมีผู้คัดค้านและนำโฉนดตัวจริงมาแสดง ย่อมเท่ากับว่าผู้จัดการมรดกให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากยืนยันว่าโฉนดสูญหายในการขอออกใบแทน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการรับคำขอในเบื้องต้นเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ เนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธการรับคำขอได้ตามกำหนด ด้วยเหตุนี้ สำนักงานที่ดินจึงเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน จึงเดินทางมาแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนจะมีความผิดในข้อหาใด ผู้ใดต้องรับผิดชอบ และมีระดับความผิดเพียงใด ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป
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