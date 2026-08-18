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สรุปดราม่า หนุ่ม อบต. อ้าง ‘ครูน้ำ’ ฮุบสินสอด บอกยังรักอยู่ ขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 18:00 น.
สรุปดราม่า ครูน้ำ และ หนุ่ม อบต. ปมดราม่าคืนสินสอด
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

โหนกระแสเดือด! หนุ่ม อบต. อ้างถูกครูน้ำฮุบเงินสินสอด สุดช้ำเพิ่งรู้จดทะเบียนหย่ากับทหารเรือ ฝ่ายหญิงยืนกรานคืนเงินแค่ครึ่งเดียว

จากกรณี คุณเท่ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำ อบต. แห่งหนึ่ง ที่ต้องกู้เงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาใช้หนี้เก่าและหวังสร้างอนาคตจัดงานแต่งงานกับ ครูน้ำ ที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ แต่สุดท้ายเรื่องราวกลับไม่เป็นดังที่คิด เพราะฝ่ายชายสืบพบว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วและเพิ่งแต่งงานจดทะเบียนสมรสไปก่อนหน้าที่จะมาคบกับตนเพียงเดือนเดียว ซ้ำร้ายเมื่อเรื่องแดง อ้างว่าฝ่ายหญิงบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินสินสอดและเงินส่วนอื่น ๆ ร่วม 5 แสนบาท โดยอ้างสิทธิ์ความเป็นลูกผู้หญิงที่เสียตัวและเสียศักดิ์ศรี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 นายเท่ เป็นคนขยันทำงานเก็บเงินแต่ยังคงครองตัวโสด ทดลองเล่นแอปพลิเคชันหาคู่จนได้รู้จักกับครูน้ำอ้างตัวว่าเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและยังเป็นโสด และวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกัน พร้อมรับปากว่าจะพาไปเรียนต่อระดับสูงขึ้น ซึ่งตรงกับความตั้งใจใฝ่เรียนของเท่อยู่แล้ว

หลังจากพูดคุยกันได้เกือบเดือน ต่อมาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ทั้งสองตกลงคบหากันเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ฝ่ายชายโอนเงินให้ครูน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 28,000 บาท เป็นค่าเล่าเรียนล่วงหน้า ต่อมา 21 กรกฎาคม 2569 ช่วงเช้าโอนครั้งที่ 2 จำนวน 70,000 บาท เป็นค่าเรียนเพิ่มเติม ช่วงเย็นวันเดียวกันโอนเงินครั้งที่ 3 จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นเงินค่าหมั้นหมาย ในช่วงค่ำโอนเงินซื้อทองหมั้นหนัก 1.50 บาท เป็นเงิน 101,800 บาท ในวันนั้นเท่โอนเงินเต็มจำนวนไม่ได้ โอนได้แค่ 80,000 บาท ครูน้ำจึงสำรองจ่ายเงินส่วนต่างให้ก่อน 21,800 บาท ซึ่งเท่ได้โอนคืนในภายหลัง

นอกจากนี้เขาโอนเงินเก็บสะสมให้อีก 23,000 บาท และ 23 กรกฎาคม 2569 โอนเงินปิดยอดกองทุนค่าเรียนเพิ่มอีก 23,000 บาท ยอดโอนเงินทั้งหมดสะสมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 514,800 บาท

ครูน้ำ เผยว่าครอบครัวของตนค่อนข้างหวง หากต้องการจะไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างถูกต้องหรือต้องการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน เท่ต้องนำเงินมามัดจำและจัดหาเงินสินสอดทองหมั้นมาวางให้พ่อตาเสียก่อน

กระทั่ง 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อนของเท่เกิดความระแคะระคายในพฤติกรรมบางอย่าง จึงไปสืบหาข้อมูลและเห็นภาพถ่ายวันแต่งงานของครูน้ำกับทหารเรือรายหนึ่ง ซึ่งระบุวันที่จัดงานชัดเจนคือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งห่างจากวันที่เธอมาคบหาและตกลงเป็นแฟนกับเท่เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น

ต่อมาในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ครูน้ำได้โกหกเท่ว่าขออนุญาตออกไปทานข้าวกับเพื่อนในต่างอำเภอ แต่ในความเป็นจริงเธอเดินทางไปเซ็นใบหย่ากับสามีเก่า

ครูน้ำ ดราม่าฮุบสินสอด
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ในรายการ โหนกระแส ครูน้ำยอมรับว่าตนเองจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งงานกับ จ่าเอก เอ (นามสมมติ) ทหารเรือหนุ่มจริงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 หลังจากคบหาดูใจกันมา 4 ปี

ฝั่ง จ่าเอก เอ โฟนอินเข้ามาในรายการ ชี้แจงสาเหตุที่ต้องตกลงแต่งงานเพราะครูน้ำตั้งครรภ์ แต่หลังแต่งงานไม่นานก็มีปัญหาติดต่อยากและอึดอัดใจจึงขอหย่า ขณะที่ฝ่ายหญิงมีอาการแท้งลูกตามธรรมชาติในภายหลัง

อย่างไรก็ดี ครูน้ำเผยว่าปัจจุบันไม่ได้ทำงานเป็นครูแล้ว แต่ทำงานเป็นพนักงานขายรถจักรยานยนต์ ในอดีตเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กของโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่งและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ส่วนภาพสวมชุดข้าราชการปกติขาวที่ติดอยู่ที่บ้านตนเองนั้น แท้จริงแล้วเป็นรูปภาพที่นำใบหน้าตนเองไปใส่ทับชุดข้าราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองเท่านั้น

ฝั่งครูน้ำยืนยันว่าจะขอคืนเงินสินสอดและเงินส่วนอื่น ๆ เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะได้รับความเสียหายทางสังคมและอับอาย

ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย พยายามช่วยพูดโน้มน้าวอธิบายว่า “ผู้ชายก็เสียตัวเหมือนกันและยังต้องมาเสียเงินด้วย” รวมถึงฝ่ายชายเสนอทางออกยอมรับเงินคื เพื่อขอให้จบเรื่องราวทั้งหมดโดยไม่ดำเนินคดี แต่ครูน้ำจะขอจ่ายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

หนุ่ม อบต. อ้างครูสาวฮุบสินสอด 3 แสน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 18:00 น.
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sukanlaya s.

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