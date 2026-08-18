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เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ จี้พ่อแม่แสดงตัวรับผิดชอบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 21:30 น.
เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ จี้พ่อแม่แสดงตัวรับผิดชอบ

วุ่นทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต! เด็กป่วนผสมธัญพืชมั่ว ผู้จัดการร้านจำใจรื้อจัดใหม่ทั้งหมด เร่งตามตัวพ่อแม่กลับมารับผิดชอบความเสียหาย

ขึ้นชื่อว่าเด็กก็ไม่ได้มีความน่ารักกับทุกคน เหมือนกับคำไทยที่มักจะคุ้นหูกันว่า “ลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน” เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองโจวโขว่ มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เกิดเหตุเด็กสองคนเข้ามาแอบเล่นซนภายในซูเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่ทางพนักงานบางส่วนออกไปพักกลางวัน

พฤติกรรมของเด็กป่วนทั้ง 2 คนนั้นปีนป่ายอยู่ที่จุดขายธัญพืชหลากหลายชนิด ที่ทางร้านแบ่งสัดส่วนของแต่ละชนิดเอาไว้อย่างชัดเจน แต่เด็กทั้งคู่กลับนำธัญพืชทั้งหมดตักมาผสมปนเปกันจนมั่วซั่ว จนไม่สามารถหยิบแยกชนิดได้

เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ เตรียมเรียกพ่อแม่รับผิดชอบ-1

ทางด้านผู้จัดการร้าน เปิดเผยว่า นี่เป็นการผสมปนเปกันของธัญพืชหลายสิบชนิด ซึ่งไม่สามารถคัดแยกพวกมันออกจากกันได้ จึงต้องตัดสินใจรื้อสินค้าธัญพืชทั้งหมดออกจากชั้นวางในทันที และจะแจกให้พนักงานของร้านนำกลับบ้านไป และนำธัญพืชล็อตใหม่มาวางขายแทน

นอกจากนั้น ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าว ยังได้พูดถึงผู้ปกครองของเด็กทั้ง 2 คนด้วย โดยระบุว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาติดตามหาตัวพ่อแม่ของเด็กทั้งสอง เพื่อให้มารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ เตรียมเรียกพ่อแม่รับผิดชอบ-3

เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ เตรียมเรียกพ่อแม่รับผิดชอบ-4

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อ้างอิงจาก : hk01

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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