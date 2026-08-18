มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่กำลังเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่า ประเทศไทยนำ “ยาบ้า” ไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับ UNESCO ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมและไม่มีการขึ้นทะเบียนเกิดขึ้นจริง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 พบว่า เนื้อหาต้นเรื่องถูกแต่งขึ้น โดยมีร่องรอยข้อความที่สร้างด้วยเทคโนโลยี AI และยังติดแฮชแท็ก #Satire ซึ่งหมายถึงเนื้อหาเชิงเสียดสี ไม่ใช่รายงานข่าวจริง พร้อมย้ำว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้
อนุสัญญามรดกโลกกำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมไว้ เช่น อนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคาร และแหล่งพื้นที่สำคัญ ส่วนมรดกทางธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่น จึงไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการนำยาเสพติดอย่างยาบ้าไปขึ้นทะเบียนตามข่าวที่แชร์กัน
กรณีนี้จึงสรุปได้ชัดเจนว่า ประเทศไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกกับ UNESCO ข้อความที่พบในโซเชียลเป็นเนื้อหาเสียดสีที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อจนเสี่ยงทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิด.
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