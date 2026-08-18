ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 16:49 น.
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง

ปธน.ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนภายในปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง รับอานิสงส์ยุค AI เฟื่องฟู

ไล่ ชิงเต๋อ ประธานาธิบดีไต้หวัน ประกาศบรรจุงบประมาณวงเงิน 2.357 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 2.44 แสนล้านบาท) เข้าสู่ร่างงบประมาณรัฐบาลกลางประจำปี 2570 โดยรัฐบาลเตรียมแจกเงินสดถ้วนหน้าจำนวน 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเศรษฐกิจไต้หวันเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันระบุว่า ประมาณการรายได้ของรัฐบาลกลางในปี 2570 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.9266 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน การปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายแจกเงินสดควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลงบประมาณ โดยไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม

ไล่ ชิงเต๋อ ย้ำว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากความเฟื่องฟูของ AI โดยประชาชนสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระ ทั้งด้านการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ หรือสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิและกำหนดการจ่ายเงินจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ก่อนหน้านี้ ไต้หวันเคยดำเนินนโยบายแจกเงินสด 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันมาแล้วในปี 2025 เพื่อช่วยเหลือประชาชนรับมือกับมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาและภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งครอบคลุมทั้งพลเมืองไต้หวัน ผู้พำนักถาวร และคู่สมรสชาวต่างชาติ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด สำนักงานบัญชีและสถิติไต้หวันเพิ่งปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2026 จากร้อยละ 9.64 เป็นร้อยละ 11.05 โดยเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีเติบโตถึงร้อยละ 14.15 และคาดว่าตลอดทั้งปีจะพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 39 ปี

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไต้หวันให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีรายได้มหาศาลในครั้งนี้ ประกอบด้วยความต้องการเทคโนโลยีเอไอและการประมวลผลประสิทธิภาพสูงจากทั่วโลก การขยายตัวของบริการระบบคลาวด์ที่ช่วยกระตุ้นยอดสั่งซื้อและการส่งออก รวมถึงการลงทุนมหาศาลในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต และอุตสาหกรรมไอซีที

ไล่ ชิงเต๋อ ยอมรับว่าประชาชนไต้หวันยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึง โดยแรงงานจำนวนมากในภาคบริการ อุตสาหกรรมดั้งเดิม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่นอกภาคเทคโนโลยี ยังไม่ได้รับผลพลอยได้จากความเฟื่องฟูนี้อย่างเต็มที่ รัฐบาลจึงผลักดันนโยบายแจกเงินสดในครั้งนี้ เพื่อกระจายรายได้และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ที่มา: FOCUS TAIWAN

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

18 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

25 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

27 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 16:49 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button