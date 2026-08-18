ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง
ปธน.ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนภายในปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง รับอานิสงส์ยุค AI เฟื่องฟู
ไล่ ชิงเต๋อ ประธานาธิบดีไต้หวัน ประกาศบรรจุงบประมาณวงเงิน 2.357 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 2.44 แสนล้านบาท) เข้าสู่ร่างงบประมาณรัฐบาลกลางประจำปี 2570 โดยรัฐบาลเตรียมแจกเงินสดถ้วนหน้าจำนวน 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเศรษฐกิจไต้หวันเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันระบุว่า ประมาณการรายได้ของรัฐบาลกลางในปี 2570 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.9266 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน การปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายแจกเงินสดควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลงบประมาณ โดยไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม
ไล่ ชิงเต๋อ ย้ำว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากความเฟื่องฟูของ AI โดยประชาชนสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระ ทั้งด้านการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ หรือสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิและกำหนดการจ่ายเงินจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
ก่อนหน้านี้ ไต้หวันเคยดำเนินนโยบายแจกเงินสด 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันมาแล้วในปี 2025 เพื่อช่วยเหลือประชาชนรับมือกับมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาและภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งครอบคลุมทั้งพลเมืองไต้หวัน ผู้พำนักถาวร และคู่สมรสชาวต่างชาติ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด สำนักงานบัญชีและสถิติไต้หวันเพิ่งปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2026 จากร้อยละ 9.64 เป็นร้อยละ 11.05 โดยเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีเติบโตถึงร้อยละ 14.15 และคาดว่าตลอดทั้งปีจะพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 39 ปี
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไต้หวันให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีรายได้มหาศาลในครั้งนี้ ประกอบด้วยความต้องการเทคโนโลยีเอไอและการประมวลผลประสิทธิภาพสูงจากทั่วโลก การขยายตัวของบริการระบบคลาวด์ที่ช่วยกระตุ้นยอดสั่งซื้อและการส่งออก รวมถึงการลงทุนมหาศาลในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต และอุตสาหกรรมไอซีที
ไล่ ชิงเต๋อ ยอมรับว่าประชาชนไต้หวันยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึง โดยแรงงานจำนวนมากในภาคบริการ อุตสาหกรรมดั้งเดิม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่นอกภาคเทคโนโลยี ยังไม่ได้รับผลพลอยได้จากความเฟื่องฟูนี้อย่างเต็มที่ รัฐบาลจึงผลักดันนโยบายแจกเงินสดในครั้งนี้ เพื่อกระจายรายได้และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงมากขึ้น
ที่มา: FOCUS TAIWAN
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