ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ยื่นคำร้องขอตรวจสอบเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม ลั่น ถ้าถูกต้องพร้อมจบ คาดรู้ผล 21 ส.ค. นี้
ความคืบหน้าประเด็นข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น ล่าสุด 18 สิงหาคม 2569 เวลา 12.40 น. ป้าดา ตัวแทนทายาทของนายเฮียง ได้เดินทางมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อกรอกเอกสารยื่นคำร้องขอตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่าได้ดำเนินกระบวนการตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่
การเดินทางเข้ายื่นคำร้องครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ป้าดาเคยลั่นวาจาไว้กลางรายการโหนกระแสเมื่อวันก่อน โดยระบุว่าหากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาสามารถแสดงเอกสารยืนยันความถูกต้องชัดเจนได้ เจ้าตัวก็พร้อมที่จะยอมรับและยุติเรื่องราวดังกล่าวทั้งหมดทันที
ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ชี้แจงเบื้องต้นว่า หลังจากรับเรื่องและตรวจสอบคำร้องแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน โดยคาดว่าป้าดาจะได้รับเอกสารและข้อมูลทั้งหมดในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ เพื่อนำไปพิจารณารายละเอียดต่อไป
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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