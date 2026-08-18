ข่าวต่างประเทศ

สลดยกลำ! เฮลิคอปเตอร์ดิ่งโหม่งโลก ไฟลุกท่วม สังเวยคู่ฮันนีมูน คาดเครื่องยนต์พัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 19:30 น.
เฮลิคอปเตอร์ตกบนเกาะซิฟนอส ประเทศกรีซ

ภาพน่ากลัว! เฮลิคอปเตอร์เสียการทรงตัว ดิ่งพสุธาไฟลุกท่วมที่กรีซ สังเวยชีวิตนักบิน-คู่สามีภรรยาเที่ยวฮันนีมูน ชาวบ้านเผยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ผิดปกติ ก่อนเกิดเหตุสลดยกลำ

สื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพเหตุการณ์สุดช็อก ขณะเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเสียการทรงตัว หมุนคว้างกลางอากาศ ก่อนดิ่งตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงบนเกาะซิฟนอส (Sifnos) ประเทศกรีซ ส่งผลให้เกิดระเบิดและไฟลุกท่วม คร่าชีวิตผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมดทันที

ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นักบินชาวกรีกวัย 55 ปี อดีตเคยเป็นทหารอากาศมากประสบการณ์ และคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษที่เพิ่งแต่งงาน พวกเขาเช่าเหมาลำเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพื่อเดินทางมาฮันนีมูน

รายละเอียดเที่ยวบินระบุว่า เฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลล์ 206 (Bell 206) ลำนี้ บินขึ้นจากเมืองมาร์โคปูโล (Markopoulo) ในภูมิภาคแอตติกา มีกำหนดลงจอดที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่โทลอส (Tholos) เวลาประมาณ 18.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านเรือนใกล้เคียงบันทึกเหตุการณ์ช่วงเวลา 18.15 น. ไว้ได้ เผยให้เห็นส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างอย่างอันตรายกลางอากาศ ขณะที่ใบพัดพยายามต้านแรงเพื่อทรงตัว ก่อนที่เครื่องจะดิ่งจากท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงหายไปด้านหลังตึก และมีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา

จุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกอยู่บริเวณพื้นที่เอ็กซาเมลา (Examela) ซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงจอดเป้าหมายเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ และยืนยันการพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายในที่เกิดเหตุ

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรม โดยให้ความสำคัญกับคลิปวิดีโอนาทีสุดท้ายก่อนเครื่องตก มาโนลิส ฟาวน์ทูลากิส (Manolis Fountoulakis) รองนายกเทศมนตรีเกาะซิฟนอส ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ERTnews ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงดังประหลาดจากเฮลิคอปเตอร์ขณะบินผ่านเหนือบ้าน ลักษณะคล้ายใบพัดทำงานผิดปกติและส่งเสียงดังมาก คาดว่าอาจเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศ

สื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติมว่า สภาพอากาศในวันเกิดเหตุถือว่าสมบูรณ์แบบและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการบิน แทบจะไม่มีลมพัดเลย

ขณะนี้ องค์การสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศและรถไฟและความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของกรีซ (National Organization for the Investigation of Air and Railway Accidents and Transport Safety) เข้ามารับผิดชอบการสอบสวนเพื่อจำลองเส้นทางการบินอย่างละเอียด

ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรแจ้งว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการกรีซ และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว

เฮลิคอปเตอร์ตกบนเกาะซิฟนอส ประเทศกรีซ-2 เฮลิคอปเตอร์ตกบนเกาะซิฟนอส ประเทศกรีซ-3 เฮลิคอปเตอร์ตกบนเกาะซิฟนอส ประเทศกรีซ

ข้อมูลจาก : thesun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ จี้พ่อแม่แสดงตัวรับผิดชอบ ข่าวต่างประเทศ

เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ จี้พ่อแม่แสดงตัวรับผิดชอบ

3 นาที ที่แล้ว
ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์

32 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนตุลาคม 2569 ข่าว

กางปฏิทินวันหยุด ตุลาคม 2569 มีวันหยุดพิเศษ กลุ่มไหนได้หยุดยาว 3 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลากคอยากูซ่า ลวงสาว 19 ส่งกัมพูชา-มาเลเซีย บังคับทำ แก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าว

ลากคอยากูซ่า ลวงสาว 19 ส่งกัมพูชา-มาเลเซีย บังคับทำ แก๊งคอลเซนเตอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกบนเกาะซิฟนอส ประเทศกรีซ ข่าวต่างประเทศ

สลดยกลำ! เฮลิคอปเตอร์ดิ่งโหม่งโลก ไฟลุกท่วม สังเวยคู่ฮันนีมูน คาดเครื่องยนต์พัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 18 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติเลขออกบ่อยวันอังคาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ครูน้ำ และ หนุ่ม อบต. ปมดราม่าคืนสินสอด ข่าว

สรุปดราม่า หนุ่ม อบต. อ้าง ‘ครูน้ำ’ ฮุบสินสอด บอกยังรักอยู่ ขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวร้องเพจสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก ข่าว

สาวร้องสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้า! ทนายอนันตชัย ชี้แจ้งความเท็จ-โฉนดที่ดินหาย ลั่น ติดคุกสถานเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โค้ชฟิตเนสดัง ลีรอย ซอนเดอร์ส เสียชีวิต หลังหมดสติระหว่างแข่ง HYROX Bangkok 2026 ข่าว

ด่วน! ลีรอย ซอนเดอร์ส เสียชีวิต หลังหมดสติภายในงาน HYROX Bangkok 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าป้าบัวไข ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 19:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันหยุดเดือนตุลาคม 2569

กางปฏิทินวันหยุด ตุลาคม 2569 มีวันหยุดพิเศษ กลุ่มไหนได้หยุดยาว 3 วัน

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หวยลาว 18 สิงหาคม 2569

ตรวจหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติเลขออกบ่อยวันอังคาร

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
สรุปดราม่า ครูน้ำ และ หนุ่ม อบต. ปมดราม่าคืนสินสอด

สรุปดราม่า หนุ่ม อบต. อ้าง ‘ครูน้ำ’ ฮุบสินสอด บอกยังรักอยู่ ขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียว

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
สาวร้องเพจสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก

สาวร้องสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button