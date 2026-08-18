สลดยกลำ! เฮลิคอปเตอร์ดิ่งโหม่งโลก ไฟลุกท่วม สังเวยคู่ฮันนีมูน คาดเครื่องยนต์พัง
ภาพน่ากลัว! เฮลิคอปเตอร์เสียการทรงตัว ดิ่งพสุธาไฟลุกท่วมที่กรีซ สังเวยชีวิตนักบิน-คู่สามีภรรยาเที่ยวฮันนีมูน ชาวบ้านเผยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ผิดปกติ ก่อนเกิดเหตุสลดยกลำ
สื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพเหตุการณ์สุดช็อก ขณะเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเสียการทรงตัว หมุนคว้างกลางอากาศ ก่อนดิ่งตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงบนเกาะซิฟนอส (Sifnos) ประเทศกรีซ ส่งผลให้เกิดระเบิดและไฟลุกท่วม คร่าชีวิตผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมดทันที
ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นักบินชาวกรีกวัย 55 ปี อดีตเคยเป็นทหารอากาศมากประสบการณ์ และคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษที่เพิ่งแต่งงาน พวกเขาเช่าเหมาลำเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพื่อเดินทางมาฮันนีมูน
รายละเอียดเที่ยวบินระบุว่า เฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลล์ 206 (Bell 206) ลำนี้ บินขึ้นจากเมืองมาร์โคปูโล (Markopoulo) ในภูมิภาคแอตติกา มีกำหนดลงจอดที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่โทลอส (Tholos) เวลาประมาณ 18.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านเรือนใกล้เคียงบันทึกเหตุการณ์ช่วงเวลา 18.15 น. ไว้ได้ เผยให้เห็นส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างอย่างอันตรายกลางอากาศ ขณะที่ใบพัดพยายามต้านแรงเพื่อทรงตัว ก่อนที่เครื่องจะดิ่งจากท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงหายไปด้านหลังตึก และมีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา
จุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกอยู่บริเวณพื้นที่เอ็กซาเมลา (Examela) ซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงจอดเป้าหมายเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ และยืนยันการพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายในที่เกิดเหตุ
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรม โดยให้ความสำคัญกับคลิปวิดีโอนาทีสุดท้ายก่อนเครื่องตก มาโนลิส ฟาวน์ทูลากิส (Manolis Fountoulakis) รองนายกเทศมนตรีเกาะซิฟนอส ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ERTnews ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงดังประหลาดจากเฮลิคอปเตอร์ขณะบินผ่านเหนือบ้าน ลักษณะคล้ายใบพัดทำงานผิดปกติและส่งเสียงดังมาก คาดว่าอาจเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศ
สื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติมว่า สภาพอากาศในวันเกิดเหตุถือว่าสมบูรณ์แบบและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการบิน แทบจะไม่มีลมพัดเลย
ขณะนี้ องค์การสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศและรถไฟและความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของกรีซ (National Organization for the Investigation of Air and Railway Accidents and Transport Safety) เข้ามารับผิดชอบการสอบสวนเพื่อจำลองเส้นทางการบินอย่างละเอียด
ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรแจ้งว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการกรีซ และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว
ข้อมูลจาก : thesun
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