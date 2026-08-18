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“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี
เอ็ม ออนิว โพสต์เดือดปม เล่าต๋า แสนลี่ 99 เม็ด ติดคุกไป 7 ปี แต่ยาเสพติด 20 กิโล ติดไป 8 ปี ตั้งคำถามกฎหมายไทยแบบไหน?
จากกรณีที่ เล่าต๋า แสนลี่ อดีตเจ้าพ่อยาเสพติด ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 6 ครั้ง จากโทษจำคุกตลอดชีวิต เหลือ 8 ปี 3 เดือน และได้รับปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา จนเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ อนุพงษ์ มั่นคง หรือ เอ็ม ออนิว อินฟลูเอนเซอร์คนดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เล่าต๋า”โดนน้ำแข็ง 20 โล ติดไป 8 ปี!!
ตัดภาพมาที่กู 99 เม็ด.ติดคุกโดนไป 7 ปี
กฎหมายประเทศไทยแบบได๋วะ อย่าแสดงถ้าแรงไม่จริง”
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