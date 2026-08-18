ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. สำเร็จ
ตะลึงโลก! แพทย์ศรีลังกาผ่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยักษ์หนัก 3.1 กก. ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ออกจากผู้ป่วยได้สำเร็จ
ทีมศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลทั่วไปเขตตรินโคมาลี ประเทศศรีลังกา ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะน้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ออกจากร่างกายผู้ป่วยวัย 52 ปี ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าก้อนนิ่วขนาดมหึมานี้คือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีบันทึกการรักษาทางการแพทย์มา
การผ่าตัดอันซับซ้อนครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายแพทย์ปรากาลัดฮัน บาลากฤษนัน ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นผู้นำทีมแพทย์ดำเนินการผ่าตัดนำก้อนนิ่วขนาดยักษ์ออกจากร่างกายผู้ป่วย โดยการตรวจเบื้องต้นพบก้อนนิ่วที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ จนต้องส่งตัวผู้ป่วยให้ทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
นายแพทย์ปรากาลัดฮันยืนยันว่าก้อนนิ่วดังกล่าวมีน้ำหนักชั่งได้ 3 กิโลกรัม 100 กรัม โดยความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ปัจจุบันผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและมีอาการฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่อง แพทย์ผู้ทำการรักษาคาดว่าผู้ป่วยจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า
แพทย์หญิงสันดามาลี สมาราคูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปเขตตรินโคมาลี กล่าวยกย่องทีมแพทย์ที่สามารถรับมือกับการผ่าตัดอันท้าทายจนประสบความสำเร็จ พร้อมเน้นย้ำถึงทักษะและความทุ่มเทของแพทย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคน ที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางการแพทย์อันซับซ้อนนี้ให้สำเร็จลุล่วง
ความสำเร็จในการผ่าตัดนำก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะออกได้สำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคสาธารณสุขประเทศศรีลังกา และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนศักยภาพขั้นสูงของระบบสาธารณสุขระดับชาติในการรับมือกับกรณีทางการแพทย์ที่ท้าทายเช่นนี้
ที่มา: newsfirst
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