งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเตรียมแจ้งความ นางบัวไข ศรสมุทร ผู้จัดการมรดกของนายเฮียง พิมพ์ศรี หลังยื่นขอใบแทนโฉนดโดยระบุว่าเอกสารสูญหาย ก่อนเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลจาก ขอนแก่นลิงก์ ระบุว่า นางบัวไข ศรสมุทร ในฐานะผู้จัดการมรดก ยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าโฉนดสูญหายระหว่างเก็บรักษาไว้ที่บ้าน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ถูกนำไปจำนอง จำนำ ขายฝาก หรือสร้างภาระผูกพันกับบุคคลอื่น
สำนักงานที่ดินยังไม่ได้ออกใบแทน เนื่องจากต้องประกาศคำขอเป็นเวลา 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคัดค้าน
ต่อมาวันที่ 14 สิงหาคม พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทางมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมนำโฉนดฉบับจริงมายื่นคัดค้านคำขอออกใบแทน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโฉนดฉบับจริง ขณะเดียวกันเจ้าอาวาสยื่นขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนายเฮียง พิมพ์ศรี เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม
นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น อธิบายว่า เมื่อโฉนดไม่ได้สูญหาย คำขอจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์และต้องยกเลิกคำขอออกใบแทน แต่เนื่องจากคำสั่งยกเลิกเป็นคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิตามขั้นตอนก่อน
ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินยังไม่เคยออกใบแทนโฉนดให้ผู้ยื่นคำขอ ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการจึงเป็นการยกเลิกคำขอ ไม่ใช่การเพิกถอนใบแทนที่ออกไปแล้ว
ส่วนประเด็นทางอาญา นายพงษ์สุวัจน์ระบุว่า หากผู้ยื่นคำขอรู้อยู่แล้วว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย แต่ยังให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานว่าเอกสารหาย อาจเข้าข่ายให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่ดินยังไม่ได้ชี้ว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานใด การพิจารณาข้อหา รวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจึงประสาน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อนำเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเข้าแจ้งความและให้ข้อมูลกับตำรวจในวันที่ 18 สิงหาคม 2569
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นอีกส่วนของข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ซึ่งฝ่ายผู้จัดการมรดกและฝ่ายวัดมีข้อโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาก่อน
หลังโฉนดฉบับจริงปรากฏขึ้น ขั้นตอนต่อไปจะแยกเป็น 2 ส่วน สำนักงานที่ดินต้องดำเนินเรื่องยกเลิกคำขอออกใบแทน ส่วนตำรวจจะตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือไม่
สำหรับคำขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดป่าอดุลยาราม ยังต้องรอสำนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารและข้อกฎหมายก่อนพิจารณาต่อไป
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