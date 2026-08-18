ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:42 น.

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเตรียมแจ้งความ นางบัวไข ศรสมุทร ผู้จัดการมรดกของนายเฮียง พิมพ์ศรี หลังยื่นขอใบแทนโฉนดโดยระบุว่าเอกสารสูญหาย ก่อนเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลจาก ขอนแก่นลิงก์ ระบุว่า นางบัวไข ศรสมุทร ในฐานะผู้จัดการมรดก ยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าโฉนดสูญหายระหว่างเก็บรักษาไว้ที่บ้าน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ถูกนำไปจำนอง จำนำ ขายฝาก หรือสร้างภาระผูกพันกับบุคคลอื่น

สำนักงานที่ดินยังไม่ได้ออกใบแทน เนื่องจากต้องประกาศคำขอเป็นเวลา 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคัดค้าน

ต่อมาวันที่ 14 สิงหาคม พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทางมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมนำโฉนดฉบับจริงมายื่นคัดค้านคำขอออกใบแทน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโฉนดฉบับจริง ขณะเดียวกันเจ้าอาวาสยื่นขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนายเฮียง พิมพ์ศรี เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม

นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น อธิบายว่า เมื่อโฉนดไม่ได้สูญหาย คำขอจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์และต้องยกเลิกคำขอออกใบแทน แต่เนื่องจากคำสั่งยกเลิกเป็นคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิตามขั้นตอนก่อน

ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินยังไม่เคยออกใบแทนโฉนดให้ผู้ยื่นคำขอ ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการจึงเป็นการยกเลิกคำขอ ไม่ใช่การเพิกถอนใบแทนที่ออกไปแล้ว

ส่วนประเด็นทางอาญา นายพงษ์สุวัจน์ระบุว่า หากผู้ยื่นคำขอรู้อยู่แล้วว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย แต่ยังให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานว่าเอกสารหาย อาจเข้าข่ายให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่ดินยังไม่ได้ชี้ว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานใด การพิจารณาข้อหา รวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจึงประสาน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อนำเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเข้าแจ้งความและให้ข้อมูลกับตำรวจในวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ความเคลื่อนไหวนี้เป็นอีกส่วนของข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ซึ่งฝ่ายผู้จัดการมรดกและฝ่ายวัดมีข้อโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาก่อน

หลังโฉนดฉบับจริงปรากฏขึ้น ขั้นตอนต่อไปจะแยกเป็น 2 ส่วน สำนักงานที่ดินต้องดำเนินเรื่องยกเลิกคำขอออกใบแทน ส่วนตำรวจจะตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือไม่

สำหรับคำขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดป่าอดุลยาราม ยังต้องรอสำนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารและข้อกฎหมายก่อนพิจารณาต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

25 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

32 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

33 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
เจมส์ เรืองศักดิ์

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button